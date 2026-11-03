Remedy Entertainment es una de las mejores compañías de videojuegos y goza estatus de culto. Sin embargo, en años recientes atraviesa por dificultades financieras pues sus títulos tardan en venderse, recuperar su inversión y registrar ganancias, pero esta vez la historia fue diferente con su último lanzamiento.

Control Resonant es uno de los títulos mejor calificados del año y previo a su lanzamiento había incertidumbre respecto a su desempeño comercial debido al historial de la compañía finlandesa.

Afortunadamente, los jugadores respondieron y el título resultó ser un éxito histórico para Remedy en uno de los momentos más difíciles de la industria.

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Control Resonant es un éxito y Remedy destaca las ventas de la nueva entrega de la franquicia

Durante su reciente reporte financiero, Remedy Entertainment se deshizo en elogios para Control Resonant, secuela de su joven franquicia de acción, aventura, acertijos y elementos paranormales.

De acuerdo con Jean-Charles Gaudechon, director general de Remedy, el desempeño comercial del juego representa un hito para la compañía pues su éxito es algo que nunca habían experimentado, al menos no tan rápido.

Al respecto, el directivo señaló que Control Resonant vendió 1 millón de copias a 3 semanas de su lanzamiento. Lo que para otras compañías sería una cifra menor, para la empresa finlandesa de videojuegos es oro puro pues ninguno de sus anteriores títulos alcanzó esa cifra de ventas con tanta rapidez.

Por otra parte, reveló que los ingresos de Remedy aumentaron 226% tras el estreno de Control Resonant. La estrategia en torno a este juego funcionó, pues la empresa procuró un debut digital el 24 de septiembre y un estreno físico el 15 de octubre, por lo que cubrió 2 nichos de mercado que hoy se encuentran en conflicto por las decisiones de las grandes empresas respecto a los formatos.

La nueva entrega de Control fue tan buena y Remedy hizo tan bien las cosas que hasta los piratas tuvieron respeto

El éxito de Control Resonant estaba asegurado después de las calificaciones de la crítica, pero hubo detalles que jugaron a favor de esto y que fueron reconocidos por la comunidad.

Los jugadores consideraron que el juego era bueno, pero también que Remedy Entertainment es una empresa con un alto estándar de calidad en sus obras y un compromiso con sus fans. Asimismo, la comunidad tuvo conocimiento de casos como el de Alan Wake II, cuyo retorno de inversión y registro de ganancias tardaron años.

Fue por eso que, tras el debut, muchos jugadores decidieron apoyar a Control Resonant haciendo su compra y el reconocimiento llegó a tal grado que la comunidad que se dedica a piratear videojuegos lanzó un comunicado en el que pidió a los usuarios de redes y foros que pagaran por el juego de Remedy y no lo copiaran.

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