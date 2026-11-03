La rentabilidad de XBOX Game Pass se pone en duda, debido a que muchos analistas y desarrolladores destacan los problemas de ese modelo de negocio. Independientemente de estos debates, el servicio presenta muchas ventajas de cara al consumidor. Su beneficio principal es su catálogo rotativo, que en noviembre se expandirá con nuevos lanzamientos.

El programa de Microsoft se prepara para tener un mes muy ocupado, pues muy pronto les dará la bienvenida a más de una decena de videojuegos que se incorporarán a los distintos niveles disponibles. Los fanáticos que están suscritos también pueden esperar 6 estrenos de día 1 y otras sorpresas.

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XBOX Game Pass se actualiza con 13 nuevos juegos y múltiples estrenos de día 1

A través de una publicación en su sitio web oficial, Microsoft reveló la identidad de los títulos que forman parte de la primera tanda del mes y que se unirán al servicio de suscripción entre el 3 y 17 de noviembre de 2026. Los juegos en cuestión apelan a diversos géneros, así que los fanáticos encontrarán al menos una propuesta que se ajuste a sus expectativas.

En total, XBOX Game Pass recibirá 23 videojuegos en las primeras semanas del mes. Vale la pena destacar que 13 juegos serán nuevas incorporaciones, de los cuales 6 son estrenos de día 1 que sólo estarán disponibles a través de los planes XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass. El resto se unirán al nivel Premium.

Los suscriptores ya pueden descargar Football Manager 27, la más reciente entrega de la serie de simuladores deportivos. Próximamente, el 4 de noviembre, los miembros del nivel Premium tendrán la oportunidad de disfrutar Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard. Ese mismo día llegará VOID/Breaker al servicio.

Entre los próximos estrenos de día 1, encontramos a Football Manager 27, Escape Academy 2: Back 2 School, Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer, Hope in the City y Football Manager 2027 Console Edition. Estos son todos los videojuegos que llegarán al programa de Microsoft durante la primera tanda de noviembre:

Football Manager 27 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 3 de noviembre

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Premium — 4 de noviembre

VOID/BREAKER (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass —4 de noviembre

Escape Academy 2: Back 2 School (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 5 de noviembre

Firefighting Simulator: Ignite (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass — 5 de noviembre

MySims (Cloud, Consola, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 5 de noviembre

MySims Kingdom (Cloud, Consola, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 5 de noviembre

Football Manager 27 Console Edition (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 10 de noviembre

TANUKI: Pon’s Summer (Cloud, Consola, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 10 de noviembre

Warhammer Survivors (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 10 de noviembre

Hope in the City (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass — 11 de noviembre

Thronefall (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass — 11 de noviembre

John Carpenter’s Toxic Commando (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass — 12 de noviembre

Aphelion (Cloud, Xbox Series X|S, PC) Game Pass Premium — 17 de noviembre

PAW Patrol: Dino World (Nube, Consola, PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass — 17 de noviembre

Primera tanda de juegos que llegarán a XBOX Game Pass durante noviembre de 2026

Posiblemente una de las mejores incorporaciones es la John Carpenter’s Toxic Commando, un popular título multijugador en el que los jugadores deben formar equipos para enfrentarse a granes oleadas de zombies. Esta experiencia cooperativa debutó en marzo de 2026, y por fin se podrá jugar sin cargo extra gracias al servicio.

Y por supuesto, será interesante descubrir si alguno de estos juegos, especialmente los estrenos de día 1, serán capaces de competir contra el lanzamiento más esperado de la década: GTAVI, la nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games que debutará el 19 de noviembre de 2026.

14 juegos abandonarán XBOX Game Pass en noviembre de 2026

Como es habitual, los suscriptores de XBOX Game Pass Essentials también podrán explorar nuevas incorporaciones a lo largo de este mes. El próximo 15 de noviembre, un total de 8 juegos estarán disponibles sin costo adicional a través del plan más básico del servicio de paga. Dichos títulos son los siguientes:

Banjo Kazooie

Banjo Tooie

Banjo Kazooie: Nuts & Bolts

Gears of War: Judgement

Halo: Spartan Assault

Perfect Dark

Viva Piñata

Viva Piñata: Trouble in Paradise

No obstante, también existe el otro lado de la moneda. Nos referimos a los juegos que ceden su lugar y dejan de estar disponibles en todos los planes de XBOX Game Pass. Durante noviembre, se espera que un total de 14 videojuegos digan adiós y abandonen la lista.

Posiblemente la pérdida más significativa es la de Dragon Ball Xenoverse 2, el popular RPG de lucha basado en la franquicia de Toei Animation. Al considerar que la tercera entrega ya está en desarrollo, es probable que muchos fanáticos quieran probar esta secuela antes de que abandone el servicio de Microsoft. Éste y otros títulos saldrán de la lista el próximo 15 de noviembre.

14 juegos, incluido Dragon Ball Xenoverse 2, abandonarán XBOX Game Pass el 15 de noviembre

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las nuevas incorporaciones? ¿Cuál es el juego que más llamó tu atención? Déjanos leerte en los comentarios.

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