Pese a todo el desastre que fue la debacle de XBOX Game Studios, Microsoft tuvo la deferencia de permitir que algunos de sus equipos encontraran opciones para su salvación y seguir operando. Arkane se encuentra en esa situación, pero al parecer hay una luz en el horizonte.

El estudio responsable de Dishonored, que carga con el legado de franquicias como DEATHLOOP y Prey, y que actualmente trabaja en Marvel’s Blade, podría salvarse pues reportan que hay interés de varias compañías en adquirirlos junto con sus franquicias.

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Varias compañías están interesadas en adquirir Arkane y salvar a Marvel’s Blade

Arkane atraviesa por un momento complicado pues como parte de XBOX Game Studios fracasó con el infame Redfall y el golpe fue tan duro que el estudio entró dentro de los planes de restructuración de XBOX con solo 2 opciones: venderse al mejor postor o cerrar.

Hace unos momentos, un reporte de Jason Schreier en Bloomberg reveló que la realidad de Arkane podría no ser tan desastrosa pues varias empresas de videojuegos habrían manifestado su interés en una adquisición.

Según el periodista, fuentes internas aseguran que hay cuando menos 3 compañías de gaming interesadas en comprar Arkane, sus franquicias y mantener el desarrollo de Marvel’s Blade. La franquicia de Marvel es de culto y desde que se anunció el desarrollo del juego de acción hay altas expectativas, pero estas se moderaron con las complicaciones que hubo en el estudio, sus recientes fracasos y la posibilidad de un cierre.

SCOOP: Several companies have made offers to buy Dishonored developer Arkane Lyon from Xbox, including Ubisoft Entertainment, according to people familiar with the negotiations https://t.co/iPwnSGXyqM — Jason Schreier (@jasonschreier) November 3, 2026

Ubisoft alza la mano para comprar Arkane

Posteriormente, las fuentes revelaron que una de las 3 empresas de videojuegos interesadas en Arkane es Ubisoft.

Según la información, la compañía dueña de Assassin’s Creed, Rayman, Splinter Cell y más sagas ya hizo una oferta a Microsoft para comprar el estudio y sus IP. Hasta el momento, no se revelaron cifras, pero se asegura que la empresa norteamericana ya revisa la propuesta.

Un portavoz de XBOX reconoció el interés de otras empresas en adquirir Arkane, pero se reservó los nombres y las cantidades que han puesto sobre la mesa. Asimismo, señaló que esperan tener una solución antes de que termine diciembre de este año, periodo límite que se fijaron ambas partes para decidir la venta a un tercero o el cierre definitivo.

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