La industria de los videojuegos vive una de sus peores y más longevas crisis en toda su historia; no exageramos, pues incluso John y Brenda Romero consideran que la situación es incluso peor que en el colapso de la década de 1980. En este contexto, sorprende que el jefe de Valve gasta su tiempo en las “misiones secundarias” de la vida.

Gabe Newell es mejor conocido por ser una de las grandes mentes detrás de Half-Life y, más importante aún, Steam, posiblemente la plataforma para juegos de PC más grande del mundo; sin embargo, en años recientes se alejó un poco del gaming para perseguir una de sus grandes pasiones: los yates y el mar.

Video relacionado: Xbox + Steam: La verdad de la integración que nadie te contó

Gabe Newell apoya la investigación marítima

El dueño de Valve ya es una figura reconocible dentro del mundo de la exploración marítima, pues es propietario de Inkfish, una empresa de investigación que se encarga principalmente de estudiar las profundidades del océano.

Se sabe que Gabe Newell financió la construcción del RV6000, un buque de 100 metros de eslora que comenzó su fabricación en un astillero en Rumanía. La compañía noruega VARD es el encargado de ensamblar este barco, y se espera que la producción se traslade a Noruega una vez que se termine el casco exterior.

De acuerdo con los informes, el RV6000 es “uno de los buques de investigación más modernos que el mundo haya visto”; no se espera menos, pues se estima que tiene un precio de ronda los $229 millones de dólares.

También llama la atención que la gestión de todo el proceso corre por parte de Oceanco, un fabricante de embarcaciones de alta gama que el dueño de Valve y Steam adquirió en 2025. Ahora, el directivo acaba de dar un paso más allá al financiar otro proyecto multimillonario.

El RV6000 de Inkfish se lanzará en 2028

Jefe de Valve gasta $800 millones de dólares en buque de investigación

A finales de mayo de 2026, el astillero VARD dio a conocer que firmó un nuevo contrato con Inkfish, la organización de investigación marina de Gabe Newell, para construir el RV11000. Se trata de un nuevo barco que ayudará en la realización de expediciones científicas en algunas de las zonas más profundas del océano.

El reporte oficial revela que el nuevo buque, que cuenta con una inversión de $815 millones de dólares, medirá 162 metros de largo y 28 metros de ancho. Es un incremento considerable con respecto al primer RV6000, cuyo lanzamiento sigue previsto para algún punto de 2028.

Según la información, el RV11000 tendrá un sistema de lanzamiento para submarinos y hangares que están diseñados para albergar 2 sumergibles tripulados. También contará con equipos de elevación que permitirán operar en profundidades de hasta 15,000 metros y herramientas para la recolección de muestras de lecho marino.

Dicho conjunto será de gran utilidad para cumplir con el objetivo principal del barco: realizar trabajos de cartografía del fondo marino, así como recoger muestras y realizar misiones submarinas a profundidades de hasta 11,000 metros. La meta final es explorar las partes más profundas del océano.

Se espera que el buque se lance formalmente durante el primer trimestre de 2023. “La RV11000 será una plataforma diseñada a medida que ampliará los límites de lo posible para la investigación marina, lo que fortalecerá nuestra capacidad para apoyar a los científicos y descubrir nuevos conocimientos sobre el océano”, se lee en el comunicado.

Por supuesto, es sorprendente que Gabe Newell de Valve esté involucrado en este ambicioso proyecto que, con un poco de suerte, revolucionará la exploración marítima. Mientras tanto, el reciente Steam Machine generó polémica por costar más de $1000 USD y debutar con un grave error técnico.

Gabe Newell invertirá alrededor de $800 millones de dólares en el RV11000, un buque de investigación

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Gabe Newell.

Video relacionado: ¿Steam Machine será el fin de las consolas tradicionales?

Fuente