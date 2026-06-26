La industria de los videojuegos está en medio de una crisis que ya se tradujo en despidos y cierres de estudios en PlayStation y XBOX. A pesar de que el panorama luce poco favorecedor para los grandes de la industria, Nintendo está dispuesto a aumentar el salario de sus trabajadores.

Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, aseguró que la estabilidad de sus empleados es una preocupación mayor en la compañía. Por ello, quieren mantener niveles salariales justos, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en los que miles de desarrolladores han perdido sus trabajos y han abandonado la industria.

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Nintendo quiere garantizar la estabilidad de sus empleados con buenos sueldos

En días recientes, PlayStation despidió a más de 300 empleados de Bungie, lo que representa un golpe demasiado fuerte para el estudio de Destiny y PlayStation Studios en general. Por su parte, se espera que XBOX también despida a un número considerable de empleados en julio y hay indicios de que Compulsion Games ya perdió a varios desarrolladores.

Así pues, todo indica que los próximos días estarán llenos de malas noticias para la industria, pues se esperan más oleadas de despidos, recortes y hasta cierres de estudios. Mientras tanto, Nintendo decidió acabar con la incertidumbre de sus empleados.

Durante una reciente junta con inversionistas, Shuntaru Furukawa fue cuestionado sobre la falta de un sindicato y la forma en que recompensan a sus empleados. El directivo respondió que siempre mantienen los sueldos a un nivel adecuado para que sus trabajadores estén satisfechos. Explicó que han hecho aumentos de 10% y que harán ajustes cuando lo consideren necesarios.

El directivo explicó que para Nintendo es fundamental “mantener niveles de compensación adecuados, pues de ello depende su ”crecimiento a largo plazo”. La compañía lo ve como una medida para asegurar su fuerza laboral, pues mientras los trabajadores estén contentos no buscarán oportunidades en otra parte.

Nintendo aumentará el sueldo de sus empleados en tiempos de incertidumbre para la industria

“Mantenemos los salarios en un nivel adecuado. Creo que es importante que los niveles de remuneración sean apropiados. Hemos incrementado los salarios, por ejemplo, aumentando el sueldo base 10%”, reveló Furukawa.

¿Por qué Nintendo cuida los salarios en tiempos difíciles?

Sin duda, Nintendo está en uno de sus mejores momentos debido al éxito de Switch 2, que ya vendió más de 19 millones de unidades a nivel mundial. Pese a ello, la compañía también se enfrenta a un panorama complicado, pues la crisis de memoria hará que su consola híbrida sea más cara a partir de septiembre.

Incluso en sus peores momentos, como en la era de Wii U, Nintendo le ha dado prioridad a la estabilidad financiera de sus empleados. La compañía evita a toda costa los despidos, pues sabe que esto perjudica su fuerza de desarrollo y, por lo tanto, la calidad de sus juegos.

Basta con recordar que Satoru Iwata, expresidente de Nintendo, prefirió reducirse su salario antes que despedir trabajadores. Desde su perspectiva, los desarrolladores que temen perder su trabajo no son capaces de crear juegos memorables. Por ello, Nintendo se preocupa tanto por la estabilidad financiera de sus creativos.

Proteger la estabilidad de sus empleados ha sido uno de los pilares de la filosofía de Nintendo

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