Bungie vive momentos críticos y su panorama es desalentador. El otrora estudio que estaba en la cima gracias a Halo y Destiny se prepara para una siguiente ola de despidos que lo dejará sin la mitad de su fuerza laboral.

Un reporte estimó el número de trabajadores que se quedarán sin empleo tras el final de Destiny 2 y ante la pobre recepción que ha tenido Marathon desde su lanzamiento.

Esta noticia se suma a otras que dan cuenta del periodo oscuro que vive la empresa por la cual Sony pagó $3600 millones de dólares y que fue parte de un plan fallido para hacer juegos como servicio.

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Bungie despedirá a la mitad de sus trabajadores en los próximos días

De acuerdo con un reporte del periodista francés Sylvain, fuentes internas revelaron que Bungie se prepara para el despido de cuando menos 400 trabajadores.

Esto, en caso de concretarse, representaría el 50% de su plantilla laboral. La siguiente ola de despidos se aplicará en las próximas semanas y la razón es el final de Destiny 2.

Hace unas semanas, la compañía informó que no habrá más expansiones, así que la historia del juego llegó a su final y, por ende, tendrán que prescindir de los servicios de cientos de empleados.

Et si cela ne suffisait pas, Bungie devrait connaître cet été des licenciements massifs.



Je prends des pincettes, mais on me parle d’au moins 50% des effectifs touchés (permanents ou contractuels) consécutifs à la fin de Destiny 2 et à la situation de Marathon. — Sylvain 🧡❤️‍🔥 (@SylvainTrinel) June 16, 2026

Los despidos también tienen que ver con la pobre respuesta que ha tenido Marathon

Por otra parte, el reporte revela que los cientos de despidos que sucederán en Bungie no solo tienen que ver con el final de Destiny 2. También con la actual situación de Marathon.

El shooter de extracción no tiene los resultados que se esperan y su número de jugadores es medocre, al menos en los términos que espera la compañía y sus dueños, Sony y PlayStation.

Reportes recientes indican que el futuro de Bungie es incierto toda vez que Destiny 3 no está en producción, Sony no aprobó nuevos proyectos que presentó la compañía y todo indica que se jugarán todo o nada con Marathon que apenas estrenó su segunda temporada en espera de una mejor respuesta que, hasta el momento, no ha llegado.

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