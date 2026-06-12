Esta mañana despertamos con la noticia de que redes sociales y plataformas de Meta como Facebook, Instagram, Threads y Whatsapp presentaban problemas para usuarios en todas partes del mundo. Normalmente esta situación es un dolor de cabeza para quienes requieren estas plataformas para trabajar o entretenerse, pero ahora también se volvió un problema para los jugadores.

Lo que pasa es que miles de usuarios reportan que perdieron sus datos de guardado y progreso en diferentes juegos tras la caída de Facebook.

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Las redes sociales son geniales, pero no están libres de fallas: usuarios de Facebook reportan que la red social de Meta se cayó en distintas partes del mundo

Usuarios reportan haber perdido datos de guardado en juegos ligados a Facebook

Como puedes imaginar, este es un problema que nada tiene que ver con tus juegos favoritos para consola o PC. Más bien está ligado con esos juegos para móviles o navegador que están vinculando en juegos.

Desde hace más de una década, varios juegos para iPhone o Android te dan la oportunidad de ligar el proceso de inicio de sesión a tu cuenta de Facebook. Esto quiere decir que te ahorras el tenerte que aprender otro usuario y contraseña y únicamente presionas un botón para iniciar sesión.

Una solución cómoda, pero con un grave problema: en situaciones como estas puede hacer que sea una pesadilla ingresar a estos juegos.

En las últimas horas, varios usuarios han reportado problemas para iniciar sesión en juegos como Pokémon GO tras ligar su cuenta con Facebook para entrar al juego. Además, usuarios de títulos como Pixel Flow reportan que su progreso desapareció tras los problemas de las redes sociales de Meta.

¿Qué hacer si perdí mi progreso en juegos por culpa de Facebook?

Por el momento, no está muy claro qué puedes hacer si estás siendo afectado por esta situación. Después de todo, Meta sigue en silencio en torno a los problemas de plataformas como Facebook o Instagram.

La buena noticia es que todo parece indicar que se trata de una situación meramente temporal. Es decir, es cuestión de que todos los servicios de Meta vuelvan a la normalidad para que puedas volver a iniciar sesión en tus juegos o continuar tu progreso desde donde te quedaste.

En otras palabras: simplemente ten paciencia. Dentro de poco todo volverá a la normalidad y en caso de que no sea así se espera que Meta y los desarrolladores encuentren alguna solución para los jugadores.

Y tú, ¿fuiste afectado por esta situación? ¿Volverás a ligar tu cuenta de un juego a Facebook después de vivir este tipo de problemas?

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