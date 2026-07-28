Pocos juegos son tan exitosos como Minecraft, que actualmente se encuentra en la cima en la lista de los títulos más vendidos de todos los tiempos. A pesar de tener casi 2 décadas de historia, aún mantiene una base de usuarios muy fiel en todas las plataformas. Eso sí, es posible que un pequeño sector de la comunidad tenga problemas para jugar a partir de ahora.

Aunque el sandbox de Mojang y Microsoft presenta un aspecto gráfico muy minimalista, en años recientes recibió numerosas actualizaciones que agregaron contenido adicional y algunas mejoras visuales. Así pues, resulta inevitable que un juego que aún permanece activo tenga que ajustar los requisitos del sistema en PC.

Es normal que algunos fanáticos estén preocupados ante esta noticia, pues siempre cabe la posibilidad de que los equipos más antiguos tengan dificultades para correr de forma fluida y eficiente el título de mundo abierto. Pero, ¿la comunidad tiene motivos para estar preocupada? Esto es lo que dijo el estudio desarrollador al respecto.

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Minecraft: Java Edition actualiza las especificaciones técnicas en PC

Vale la pena destacar que los ajustes aplican únicamente a la Java Edition de Minecraft, es decir, la versión original que debutó para PC. Mediante un comunicado oficial, Mojang recalcó que dicha edición del juego ya tiene más de 17 años a sus espaldas, por lo que “necesita espacio para crecer”.

La compañía confirmó que actualizará los requisitos mínimos y recomendados del sistema con la meta de ayudar a los jugadores a entender qué tipo de configuraciones necesita el videojuego de mundo abierto para “funcionar a la perfección hoy en día”.

Mojang señala que las especificaciones técnicas anteriores para Minecraft: Java Edition se basaban en el hardware y la tecnología gráfica que reflejaban las necesidades del sandbox en el pasado, por lo que ya no representan lo que el juego requiere actualmente para ofrecer la mejor experiencia a los fanáticos.

De esta manera, se tomó la decisión de aumentar tanto los requisitos mínimos como los lineamientos recomendados del sistema. Esto significa que los jugadores necesitan más memoria, un procesador más potente y hardware gráfico compatible con la tecnología Vulkan 1.3 en su PC.

Lo anterior suena bastante alarmante, pero el estudio desarrollador tranquiliza a la comunidad y señala que, en comparación con muchos juegos AAA modernos, las especificaciones técnicas aún son “relativamente bajas”. Además, asegura que es innecesario tener una PC de gama alta o la tarjeta gráfica más moderna para jugar.

“Las nuevas especificaciones simplemente establecen un punto de partida más claro para garantizar una experiencia estable en Minecraft hoy en día, especialmente a 1080p”, comentó la compañía. La actualización para el sistema ya entró en vigor, lo que significa que los jugadores podrían notar un cambio.

Minecraft: Java Edition tiene nuevas especificaciones técnicas en PC

¿Cuáles son los nuevos requisitos mínimos y recomendados para jugar Minecraft en PC?

Mojang indica que los jugadores que tienen los dispositivos más antiguos aún podrán correr el título, pero es posible que enfrenten dificultades para disfrutar una buena experiencia. Básicamente, eso se traduce en una baja velocidad de frames, inconvenientes visuales, tiempos de carga más largos o un rendimiento inferior al esperado.

El estudio también señala que aumentar el umbral de los requisitos del sistema les permite mejorar Minecraft a largo plazo, pues dar soporte al hardware que ya no ejecuta correctamente el sandbox limita las actualizaciones que pueden implementar de forma interna durante la producción.

Para cumplir con los requisitos mínimos de Minecraft, los desarrolladores señalan que los usuarios deben tener un sistema de 64 bits, 8 GB de RAM, una GPU dedicada o 12 GB con gráficos integrados, un procesador de 4 núcleos y una GPU compatible con Vulkan 1.3 con al menos 2 GB de VRAM. El objetivo es alcanzar 1080p a 30 fps.

En contraste, para las especificaciones recomendadas se demanda un procesador moderno más potente, una gráfica con 6 GB de VRAM y una memoria de 16 GB de RAM. En ese caso, la meta es alcanzar 1080p a 60 fps.

Estas son las nuevas especificaciones para Minecraft: Java Edition en PC.

Requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits / Windows en ARM / macOS 12+ / Linux de 64 bits

Memoria: 8 GB (con GPU dedicada) / 12 GB (con GPU integrada)

CPU: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 / Qualcomm Snapdragon X / Apple M1

GPU: NVIDIA GTX 950 / AMD Radeon RX 460 / Intel Arc A310 (dedicada), Intel i5-6400 (iGPU integrada) / Apple M1

Requisitos recomendados:

Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits / macOS 14+ / o Linux de 64 bits

Memoria: 16 GB

CPU: Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600 / Apple M2 Pro

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT / Intel Arc A580 / Apple M2 Pro

Finalmente, Mojang promete a los jugadores que, incluso si sus PC están por debajo de las especificaciones mínimas, aún deberían correr el juego; sin embargo, en esos casos no se podrá garantizar el rendimiento y la calidad visual, además de que es posible que haya más problemas en el futuro.

Mojang promete que no es necesario tener una PC gamer para jugar Minecraft

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