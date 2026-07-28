Estamos a pocos días de iniciar un nuevo mes y, como bien sabes, eso significa una cosa: nuevos juegos para los servicios de suscripción. Sony reveló esta mañana los juegos que ofrecerá sin costo adicional a los usuarios de PlayStation Plus durante agosto.

Si eres fanático de los juegos de supervivencia, los zombies y los lanzamientos de día 1, estamos seguros de que quedarás encantado con los nuevos juegos mensuales que estarán disponibles para los usuarios de PS Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe).

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Podrás jugar “gratis” 2 aclamados juegos y un estreno de día 1 con PlayStation Plus durante agosto

Una de las ventajas de los servicios de suscripción es que nos permiten conocer juegos de todo tipo por un pago único. Agosto será un buen mes para PlayStation Plus, pues recibirá nuevos juegos que llegarán directamente a su catálogo y otros que fascinarán a los amantes del terror y la supervivencia.

Del 4 al 31 de agosto, podrás conseguir sin costo adicional Dying Light 2 Stay Human, el aclamado título de supervivencia y zombies de Techland. La secuela recuperó lo mejor de la entrega original y lo pulió para ofrecer una experiencia que encantó a los fans del género. Como Aiden Caldwell, tendrás que enfrentarte a una infinidad de peligros para cambiar el destino de La Ciudad.

Al igual que XBOX Game Pass, PlayStation Plus también apuesta de vez en cuando por lanzamientos de día 1. Como te comentamos recientemente, Big Walk será el juego que se estrenará directamente en el servicio de suscripción durante agosto. Se trata de un título multijugador cooperativo con infinidad de tareas por completar, mientras pasas un buen rato con tus amigos.

Por último, también podrás disfrutar Signalis, título independiente de Humble Games que recibió elogios por parte de la crítica y los fanáticos de los juegos de horror. El título, inspirado en Silent Hill, te pone en los zapatos de Elster y te lleva a un mundo de ciencia ficción lleno terror cósmico. Abajo está la lista de juegos que podrás obtener el próximo mes con tu suscripción a PlayStation Plus:

Estos son los juegos mensuales de agosto para PlayStation Plus

Dying Light 2 Stay Human (PS5 y PS4)

Big Walk (PS5)

Signalis (PS4)

Tienes una última oportunidad para conseguir los juegos mensuales de julio

PlayStation Plus consintió este mes a los fanáticos de los FPS y los RPG. Por si no te enteraste, el servicio de Sony ofreció acceso a Call of Duty: Modern Warfare III, título de Activision que recibió criticas mixtas luego de no cumplir con las expectativas.

El servicio también incluyó For the King II, título de IronOak Games que mezcla elementos RPG con mecánicas roguelite, y CrossCode, el RPG de acción de Radical Fish Games. La buena noticia es que estos 3 títulos siguen disponibles, pero lo estarán por muy poco tiempo. Tienes hasta el próximo 3 de agosto para añadirlos a tu colección por medio de PlayStation Plus.

Los juegos de julio aún están disponibles sin costo con PlayStation Plus

Call of Duty: Modern Warfare III (PS5 y PS4)

For the King II (PS5 y PS4)

CrossCode (PS5 y PS4)

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