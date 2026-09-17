Quizás Valve sea mayormente conocido por Steam, pero también es el responsable de muchos juegos emblemáticos de PC: desde Half-Life hasta Left 4 Dead. Al considerar eso, la reciente visita del director detrás de la exitosa película de terror Backrooms a las oficinas de la compañía generó mucho entusiasmo en la comunidad.

Kane Parsons, quien este año hizo historia con la cinta de A24, es un fanático decalado de la franquicia Portal. Así pues, la comunidad especula que su visita al estudio desarrollador podría estar relacionada con algún nuevo proyecto, como una futura adaptación cinematográfica.

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Kane Parsons de Backrooms visita Valve e ilusiona a los fans de Portal

El cineasta de apenas 21 años se hizo famoso en Internet gracias a sus cortometrajes que compartió en su canal personal de YouTube cuando apenas era un adolescente. Entre sus contenidos más populares encontramos una serie de documentales falsos basados en el anime Attack on Titan, hechos con Blender y After Effects.

Sin embargo, Kane Parsons realmente dio el salto al estrellato cuando realizó un corto titulado The Backrooms, inspirado en el aterrador creepypasta que nació originalmente en 4Chan y otros foros. Su trabajo llamó la atención de productores de Hollywood, lo que derivó en que A24 adquiriera los derechos y diera luz verde a una adaptación.

El filme protagonizado por Chiwetel Ejiofo y Renate Reinsve debutó a mediados de este año, y fue una de las grandes sorpresas de la temporada. Con un presupuesto de apenas $10 millones de dólares, logró recaudar casi $400 millones de dólares por su paso en cartelera. Es normal que el director ahora tenga carta blanca para hacer lo que quiera.

Con esto en mente, muchos fanáticos reaccionaron con sorpresa e ilusión cuando Kane Parsons, quien recientemente recibió los aplausos y elogios de Hideo Kojima, compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram que muestra las oficinas de Valve. La visita fue reciente, pues la historia se publicó el pasado miércoles 16 de septiembre.

El director no brindó más detalles al respecto, y ni siquiera reveló el motivo de su visita; sin embargo, la comunidad especula que podría preparar una película basada en alguna de las propiedades de la compañía. Y debido a que el joven creativo es un fan acérrimo de Portal, hay quienes especulan que una adaptación live-action de la saga podría estar en camino.

Esa sería al menos la segunda vez en 2026 que el cineasta acude al estudio desarrollador, pues en junio también visitó las oficinas. En ese entonces, mostró una fotografía de la icónica válvula roja que distingue a la empresa. Pero de nueva cuenta, no reveló la razón por la que estuvo en el lugar

Kane Parsons ya visitó al menos 2 veces las oficinas de Valve

Kane Parsons se inspiró en Portal para hacer la película Backrooms

Pensar en una película inspirada en Portal está lejos de ser una idea descabellada. En mayo de 2026, el director admitió en declaraciones para The New York Times que, si bien prefiere realizar producciones originales, hacer una adaptación de la franquicia de acertijos sería un proyecto de ensueño para él.

En una charla separada con Letterboxd, Kane Parsons explicó que Portal 2, la segunda y última entrega de la saga de Valve, fue una de sus mayores inspiraciones al momento de abordar el largometraje de Backrooms. “Es la influencia más fuerte en prácticamente todo lo que he hecho en mi vida (…) Muchas decisiones creativas sombrías provienen de su humor intrínseco”, declaró.

Ahora bien, aún está por verse si el director realmente estará involucrado en algún proyecto relacionado con la franquicia. Se supone que JJ Abrams sería el responsable de una adaptación cinematográfica de la saga.

El proyecto se anunció originalmente en 2013, y el productor reveló en 2021 que la cinta seguía en desarrollo de la mano de Warner Bros. Pictures No obstante, esa fue la última actualización que se supo de esta obra en desarrollo.

Fans especulan que Kane Parsons podría trabajar en una película de la serie Portal de Valve

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Kane Parsons trabaje en una adaptación de la saga de Valve? Déjanos leerte en los comentarios.

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