LO QUE DEBES SABER

El episodio 6 de Dragon Ball Super: Beerus mostró la batalla final entre Goku y Bills

El capítulo 7 del anime iniciará con la adaptación del arco de la Resurección de Freezer, lo que traerá de regreso al famoso villano

Se especula que el anime podría presentar finalmente a Guaraná, un personaje que sólo aparece en el manga de Toyotaro

Dragon Ball Super: Beerus generó opiniones encontradas a inicios de 2026. El nombre de este remake sugería que sólo se adaptaría el primer arco de la nueva era de la franquicia, lo que dejaría fuera muchas historias que son del agrado de la comunidad. Por suerte, ya sabemos que esta readaptación del anime de 2015 traerá de vuelta a uno de los mejores villanos.

El reciente episodio 6 es posiblemente uno de los más fieles al material de origen hasta la fecha, pues hizo cambios mínimos en la historia y la narrativa general. Aun así, al final nos mostró que uno de los archienemigos más peligrosos de Goku se prepara para hacer su regreso triunfal.

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Dragon Ball Super: Beerus adapta fielmente el anime original en su episodio 6

Esta nueva versión de la serie de Toei Animation mantiene la esencia de la obra original, pero elimina escenas de relleno y hace algunos ajustes aquí y allá. Si bien la historia es prácticamente la misma, dichas omisiones tienen el potencial de cambiar por completo el desarrollo de un personaje y la forma en que se representa un evento.

Por ejemplo, el capítulo 3 causó polémica por eliminar las secuencias en las que Vegeta se “humilla” con tal de evitar que Bills enfurezca. Por su parte, el episodio 5 hizo que Goku Super Saiyajin Dios fuera menos poderoso, pues perdió la habilidad de regenerarse por sí sólo al recibir un ataque fuerte.

De nueva cuenta, son detalles insignificantes en el gran esquema de las cosas, pero que sí pueden cambiar la manera en la que los fanáticos interpretan la historia general y las motivaciones de algunos personajes. Para bien o para mal, el reciente capítulo 6, estrenado a través de Crunchyroll el domingo 15 de noviembre, es prácticamente igual a su contraparte original.

El clímax de la batalla entre Goku y Bills se mantiene sin grandes cambios narrativos, aunque la pelea fluye de una manera más natural gracias a las escenas que se eliminaron y que interrumpían el ritmo. Además, Dragon Ball Super: Beerus presenta una mejor animación que hace que el enfrentamiento entre los dioses sea más llamativo.

Pese a perder la transformación del Super Saiyajin Dios, Goku logró mantenerse en la lucha y resistió hasta al final, aunque inevitablemente perdió la batalla contra Bills, quien lo atacó con una enorme bola de energía. El Dios de la Destrucción quedó satisfecho, así que dice perdonar a la Tierra y a todos sus habitantes.

En la última parte del episodio, se nos revela que Goku se siente frustrado por haber obtenido ese gran poder mediante un ritual y expresó su compromiso con volverse más fuerte por méritos propios. Por su parte, Bills le dice a Whis, su maestro y sirviente, que en ningún momento utilizó toda su fuerza.

Dragon Ball Super: Beerus por fin mostró el final de la batalla entre Goku y Bills en el episodio 6

Guaraná podría por fin aparecer durante el arco de Freezer en el remake

Dragon Ball Super: Beerus también conservó la breve interacción entre Gohan y Goku, quien le dice con alegría a su hijo que debe prepararse para ser padre. Recordemos que Videl, quien ayudó en el ritual para invocar al Super Saiyajin Dios, está embarazada de Pan.

Cuando los héroes encuentran un momento de paz, al final del capítulo aparece una escena que adelanta el regreso de uno de los villanos más peligrosos y malvados de toda la franquicia: Freezer, el Emperador del Mal que perdió la vida a manos de Trunks al inicio del arco de Cell.

El breve adelanto permite observar a Sorbet, Tagoma y Shisami, miembros del cada vez más débil Ejército de Freezer. Los soldados se encuentran en una misión por encontrar las Esferas del Dragón para resucitar a su antiguo jefe.

Se espera que Dragon Ball Super: Beerus ofrezca una adaptación del arco de la Resurrección de Freezer bastante fiel a la serie de 2015; sin embargo, los fanáticos creen que un personaje exclusivo del manga de Toyotaro podría por fin hacer su debut en el anime de Toei Animation.

Hablamos de Guaraná, uno de los personajes más raros de toda la franquicia. Este soldado de las fuerzas de Freezer aparece por primera y única vez en el capítulo 4 del cómic japonés, y pasó completamente desapercibido por su poca importancia para la trama.

Guaraná es destruido junto a sus esbirros tras toparse por accidente a Champa y Vados, quienes buscan las Super Esferas del Dragón. Presentar a este miembro del ejército de Freezer sería un buen homenaje a Toyotaro y una manera bastante sutil de unir los últimos 2 arcos que se adaptarán en el remake.

Lo anterior dista de ser una idea descabellada, pues Toyotaro trajo de regreso a este personaje olvidado en una ilustración especial. Además, Dragon Ball Super: Beerus ya adaptó una escena exclusiva del manga en su primer episodio.

El capítulo 7 del anime de Toei Animation se estrenará el domingo 22 de noviembre de 2026 a través de Crunchyroll. Por su parte, el segundo episodio con doblaje latino llegará un poco antes, el jueves 19 de noviembre.

Dragon Ball Super Beerus por fin podría presentar a Guaraná, un personaje exclusivo del manga oficial de Toyotaro

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver a Guaraná? ¿Cuáles cambios narrativos crees que tendrá el arco de la Resurrección de Freezer? Déjanos leerte en los comentarios.

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