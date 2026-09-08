Dragon Ball Super recibió numerosas críticas en su estreno original en 2015, pero remontó en su último arco. Ahora, el anime tendrá una segunda oportunidad para brillar gracias a un remake que debutará en otoño de 2026. Para conmemorar este relanzamiento, Toei Animation y Burger King pusieron en marcha una promoción muy especial.

Como parte de este crossover, los fanáticos de todo el mundo podrán conseguir artículos inspirados en la obra de Akira Toriyama en los establecimientos de la cadena de comida rápida. La promoción ya se puso en marcha en Norteamérica y LATAM, y también hay muy buenas noticias para nuestros lectores de España.

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Colaboración de Dragon Ball Super y Burger King ya está disponible en España

A principios del mes pasado, una filtración reveló los primeros detalles de esta inesperada colaboración. Las imágenes que se compartieron en Internet permitieron ver figuras coleccionables y otros extras, incluido un menú especial. Poco después, Burger King confirmó la colaboración para diversos territorios.

Si bien había preocupación de que esta promoción únicamente se pusiera en marcha en Asia, la compañía detrás de los restaurantes de hamburguesas confirmó que el crossover con Dragon Ball Super también estaría disponible en Occidente. La colaboración se puso primero en marcha en Norteamérica, y el pasado 7 de septiembre fue el turno de México y LATAM.

Ahora le toca a los fanáticos de Europa. A inicios de esta semana, la cuenta oficial de Burger King para España confirmó que esa iniciativa también estaría disponible en los establecimientos del país ibérico, pero sin brindar una fecha estimada. Afortunadamente, la espera fue muy corta.

En una publicación de seguimiento, la compañía confirmó mediante sus redes sociales que la colaboración con Dragon Ball Super por fin llegó a los establecimientos españoles.

Al igual que en Latinoamérica y otras regiones, los fans de España podrán conseguir 6 figuras coleccionables inspiradas en los personajes del anime de Toei Animation, así como camisetas y otros artículos temáticos. Si bien el anuncio no revela cuándo terminará la oferta en dicho país, vale la pena recordar que en México finalizará el 18 de octubre de 2026.

El menú especial y los coleccionables de Dragon Ball Super llegaron a Burger King en España

Burger King expande su menú con juguetes y otros extras de Dragon Ball Super

Burger King actualizó su catálogo, y los artículos temáticos de Dragon Ball Super se pusieron a la venta en alguno de los 2 menús especiales: el Super Saiyan, pensado para toda la familia; y el King Jr., dedicado a los más pequeños del hogar. Ambas opciones incluyen al menos uno de los extras que forman parte de esta colaboración.

El Menú Super Saiyan está disponible por €11.50 EUR en los establecimientos de España, e incluye una hamburguesa o un sándwich de pollo, un refresco, una salsa Super Saiyan y un paquete de papas a la francesa. Aquí, es posible elegir entre un juguete coleccionable o uno de los 2 modelos de camisetas.

También existe una versión más completa del menú Super Saiyan que se vende por €14 EUR e incluye todo lo anterior junto un helado extra como postre. Y sí, se ofrecen opciones de juguete o camiseta. Como notarán, solamente es posible elegir uno de los 2 productos, por lo que será necesario realizar 2 órdenes separadas para conseguir una figura y una camisa.

Por su parte, el Menú King Jr. temático de Dragon Ball Super es notablemente más económico, pues sólo cuesta €4.40 EUR. Este menú infantil incluye una hamburguesa pequeña o unos Nuggets de pollo junto a una bebida y un postre. Se ofrecen tanto en versión vegetal como sin gluten. A diferencia del menú Super Saiyan, los paquetes King Jr. solamente otorgan un juguete.

Al respecto, y tal como sucede en Latinoamérica y Norteamérica, esta colaboración llegó a España con 6 figuras coleccionables inspiradas en los personajes del anime de Toei Animation.

Ya disponibles los 6 juguetes coleccionables de Dragon Ball Super en los establecimientos de España de Burger King

Estas son las 6 figuras coleccionables que llegaron a los restaurantes de Burger King:

Beerus

Goku (Forma base)

Goku Super Saiyan Blue

Piccolo

Vegeta (Forma base)

Vegeta Super Saiyan Blue

Por último, se lanzaron 2 modelos de camisetas. La primera es de tono claro y muestra una genial ilustración de Goku Super Saiyan, quien sostiene una hamburguesa. La segunda tiene un tono oscuro y hace gala de un genial dibujo de Goku y Vegeta en su fase de Super Saiyan Blue.

Esta promoción con Burger King se puso en marcha poco antes del estreno oficial de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión de la serie animada que debutó originalmente en 2015. Este relanzamiento presentará una mejor animación y cambios narrativos.

Pero cuéntanos, ¿ya te hiciste con alguno de estos coleccionables? Déjanos leerte en los comentarios.

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