La industria del entretenimiento está de luto por la muerte de una de sus figuras más reconocibles. Tim Curry falleció a los 80 años, de acuerdo con la confirmación de su representante y amiga de muchos años, Marcia Hurwitz.

El suceso se reportó este miércoles aunque, según la información compartida, el actor murió la noche del martes 25 de agosto, con más detalles aún sin revelar. No obstante, la comunidad ya se está concentrando en recordar su trayectoria de casi 60 años con trabajos destacados en cine, televisión, teatro, doblaje y hasta videojuegos.

Tim Curry dejó personajes inolvidables

Curry alcanzó fama internacional gracias a su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, película estrenada en 1975 y considerada una de las más grandes producciones de culto.

El intérprete también protagonizó una de sus actuaciones más recordadas como Pennywise en It de 1990, basada en la novela de Stephen King.

Su filmografía incluyó otras producciones muy conocidas. Entre ellas estuvieron Clue, Legend, Home Alone 2: Lost in New York, Muppet Treasure Island, Congo y Scary Movie 2.

Tim Curry tuvo una carrera que también brillo fuera de la pantalla grande

Además del cine, Curry desarrolló una importante trayectoria en la televisión, teatro y como actor de voz. Participó en producciones como The Wild Thornberrys, Star Wars: The Clone Wars, Over the Garden Wall y Aaahh!!! Real Monsters.

Un punto que no muchos conocen, es que Curry también tuvo participaciones en la industria de los videojuegos. Una de ellas fue en Command & Conquer: Red Alert 3, título de estrategia desarrollado por Electronic Arts y lanzado en 2008 en el que interpretó al general soviético Cherdenko, uno de los personajes principales de la campaña.

Su participación destacó por el particular estilo del actor, quien aportó su personalidad a las escenas cinematográficas del juego que siguen siendo muy bien recordadas.

Además, también prestó su voz en otros títulos como Brütal Legend (Doviculus) y Dragon Age: Origins (Arl Howe).

Tim Curry tuvo varias complicaciones de salud en sus últimos años

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que tuvo importantes consecuencias para su movilidad. Desde entonces utilizó una silla de ruedas y redujo considerablemente sus apariciones frente a las cámaras, aunque continuó trabajando principalmente en proyectos de voz y participaciones especiales.

A pesar de las secuelas, el actor mantuvo su actividad artística y siguió cerca de sus seguidores. Ahora, Tim Curry deja una trayectoria con proyectos de terror, comedia, musicales, televisión, animación y videojuegos que permanecerán en la memoria de millones de personas.

Descanse en paz, Timothy James Curry.

¿Qué papel de Tim Curry recuerdas con mayor cariño? ¿Cuál de sus personajes consideras más icónico? Cuéntanos en los comentarios.

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