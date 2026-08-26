State of Decay 3 es uno de esos juegos que se anunciaron a principios de la generación, pero de los cuales sabemos relativamente poco. Debido a la falta de información y los acontecimientos recientes, muchos creyeron que podría sufrir la cancelación definitiva.

Afortunadamente, este videojuego de mundo abierto con zombies sigue en pie. De hecho, sus responsables afirman que la reacción de los fans que ya participaron en las pruebas preliminares es bastante positiva, así que ya están listos para ampliar el alcance de la Beta y permitir que más personas se unan a la diversión.

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A pesar de los despidos en XBOX, State of Decay 3 lanzará nuevas Betas cerradas en 2026

La primera vez que supimos de la existencia de este proyecto de Undead Labs fue en aquel 2020, justo en la presentación del XBOX Series X|S. Ya pasó mucho tiempo desde entonces, y el título aún carece de una fecha de lanzamiento. Por suerte, y a pesar de todas las polémicas, el juego avanza a buen puerto.

Mediante una publicación en el blog oficial de XBOX, Bruce Dugan, gestor de comunidad; y Kevin Patzelt, director creativo, dieron a conocer que planean lanzar múltiples Betas cerradas a lo largo de 2026. Dichas sesiones representarán una oportunidad para que los fans veteranos de la franquicia y nuevos jugadores puedan experimentar de primera mano las novedades de la secuela.

Undead Labs reveló que pusieron en marcha su programa de pruebas en abril de 2026. La ronda inicial tuvo un alcance limitado, pero fue suficiente para obtener retroalimentación y conocer la opinión de la comunidad de State of Decay 3.

Al respecto, los desarrolladores afirman que las mejoras en la iluminación, los efectos de sonido, el apartado visual y la amplia gama de vestimentas para personalizar a los personajes fueron del agrado de los fanáticos. Ahora, el equipo está listo para “ampliar el círculo” y permitir que más fanáticos tengan la oportunidad de jugar.

Los jugadores que deseen participar ya pueden registrarse a través del sitio web oficial de State of Decay 3. Las inscripciones son gratuitas, pero el cupo será limitado. Eso sí, Bruce Dugan hace hincapié en que habrá “más oportunidades a lo largo del año” para que los jugadores puedan probar el título de zombies.

Undead Labs señala que cada fase de pruebas está diseñada para retroalimentar directamente el desarrollo. Las primeras rondas fueron útiles para encontrar el equilibrio de los combates cooperativos y ajustar la forma en que funcionan los sistemas de permadeath.

State of Decay 3 celebrará una Beta en 2026

State of Decay 3 llegará en 2027, pero ¿estará disponible en XBOX Game Pass?

Es importante destacar que esta es la primera vez que el estudio habla de su proyecto en meses. Recordemos que Undead Labs se separó de Microsoft después de que Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos, pusiera en marcha su plan de “reinicio”. Esta campaña también derivó en despidos masivos en toda la organización.

Si bien el equipo no cerró sus puertas ni canceló su proyecto a raíz de esta reestructuración, sí había dudas sobre lo que pasaría con State of Decay 3 y su debut en el servicio XBOX Game Pass.

La más reciente actualización proveniente de Undead Labs confirma que la empresa desarrolladora aún trabaja en el título de supervivencia.

De igual forma, el blog recuerda que la nueva entrega de la franquicia postapocalíptica estará disponible para XBOX Series X|S, PC y PlayStation 5 en algún momento de 2027. A pesar de que el estudio ya no forma parte de las filas de Microsoft, se reafirmó que aún está previsto que el juego sea un estreno de día 1 en XBOX Game Pass.

State of Decay 3 reafirma su estreno de día 1 en XBOX Game Pass

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