LO QUE DEBES SABER

Suscriptores de GTA+ pueden acceder a beneficios exclusivos en Grand Theft Auto 6

A la comunidad le preocupa que este enfoque siente un precedente negativo para la industria de los videojuegos

Jugadores que reserven el juego en XBOX Series X|S o PlayStation 5 recibirán gratis una membresía de 1 mes para GTA+

Grand Theft Auto 6 ya está aquí, y cumplió con creces todas sus pretensiones; sin exagerar, estamos ante uno de los videojuegos más ambiciosos de todos los tiempos. Si bien la comunidad está sumamente feliz, hubo un aspecto que inevitablemente activó las alarmas: la presencia de GTA+.

El servicio de suscripción de Rockstar Games desempeña un rol muy pequeño en la experiencia general, así que los jugadores que opten por no pagar la membresía sólo se perderán de muy pocas cosas. Aun así, el hecho de que haya beneficios y artículos exclusivos detrás de una suscripción mensual genera una enorme preocupación.

Video relacionado: ¿Qué pasó con los clones de Grand Theft Auto?

GTA+ ofrece un auto gratuito, descuentos en compras y más ventajas para GTA 6

Los fanáticos sabrán de sobra que GTA+ es un servicio que surgió como un complemento para GTA Online, el modo multijugador de la entrega de 2013. Los miembros que mes a mes pagan una suscripción reciben beneficios adicionales, como automóviles, dinero, más opciones de personalización, etcétera.

El programa de Rockstar Games evolucionó con el tiempo, y ahora también da acceso gratuito a juegos antiguos de la compañía. Se esperaba que esta iniciativa estuviera presente de alguna u otra forma en Grand Theft Auto 6, especialmente en el hipotético GTA Online 2.0. Y en efecto, los jugadores que contraten el servicio podrán obtener artículos especiales en la secuela.

Debido a que la nueva entrega ya está disponible, poco a poco salen a la luz detalles inéditos sobre su mundo y la forma en que funcionan sus sistemas. Así pues, ya sabemos que GTA+ otorga una serie de beneficios especiales y permite desbloquear ciertos artículos dentro de la campaña single-player de GTA 6.

Los suscriptores del programa de paga pueden reclamar el Annis Venturas BLVD Elegy, un automóvil con diseño exclusivo de carrocería ancha. También da acceso a un garaje individual en Crosstown, que incluye un armario para armas y da la posibilidad de vender objetos robados. Estos beneficios se desbloquean después del Capítulo 3.

Los jugadores de Grand Theft Auto 6 que tengan una membresía mensual de GTA+ también reciben ventajas de transporte, como un scooter gratuito, alquiler sin costo para bicicletas y Seashark, servicios de mantenimiento y viajes de regalo para los camiones públicos de Leonida.

Por si fuera poco, los suscriptores de GTA+ también recibirán 10% de descuento en sus compras en negocios seleccionados, como armarías, peluquerías, estudios de tatuaje, tiendas de ropa y talleres mecánicos para autos. Finalmente, la membresía da acceso a una bonificación de 10% de ingresos adicionales al vender vehículos propios.

Jugadores de GTA 6 que estén suscritos a GTA+ podrán desbloquear y usar artículos exclusivos

Suscripción de GTA+ causa polémica, a pesar de otorgar beneficios para Grand Theft Auto 6

Vale la pena destacar que los fanáticos pueden optar por simplemente desactivar esas bonificaciones, incluso si ya pagan la membresía. Para hacer eso, basta con abrir el menú de pausa, seleccionar la pestaña “Cuenta”, buscar la sección “Mejoras de GTA+” y desactivar dicha opción.

Es preciso señalar que todas estas ventajas están vinculadas directamente a una suscripción activa de GTA+. En pocas palabras, eso significa que, si el jugador decida cancelar su membresía, perderá al instante el acceso al automóvil y al garaje, así como al resto de los beneficios.

Por supuesto, este hallazgo generó polémica en la comunidad. Muchos jugadores afirman que el hecho de que Rockstar Games ofrezca beneficios exclusivos a través de una membresía mensual podría marcar un precedente preocupante para la industria de los videojuegos, especialmente al considerar que GTA 6 es un título para un jugador.

La comunidad concuerda que cosas como el coche y el garaje son características que deberían estar incluidas en el juego base en lugar de requerir una suscripción adicional. Los fanáticos critican que el juego bloquee contenido detrás de una cuota mensual, que tiene un precio de $7.99 USD.

Otros jugadores señalan que las personas que compraron la Ultimate Edition de Grand Theft Auto 6 deberán mantener la suscripción si desean acceder a los beneficios que otorga la membresía. Por supuesto, esta situación también genera dudas sobre cómo se implementará el programa de paga en la hipotética secuela de GTA Online.

Vale la pena recordar que los usuarios que reservaron GTA 6 en XBOX Series X|S y PlayStation 5 podrán canjear un 1 mes gratuito de GTA+. Los fans deben activar su membresía para empezar a aprovechar sus ventajas, pero deben recordar cancelarla si desean evitar cargos adicionales una vez que llegue la siguiente fecha de facturación.

Básicamente, Rockstar Games bloqueó contenido de Grand Theft Auto 6 detrás de la suscripción de GTA+

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta polémica? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

Video relacionado: ¿Estamos listos para lo que Rockstar nos prepara con GTA VI?

Fuente