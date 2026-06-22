El futuro de The Last of Us es más incierto que nunca luego de la cancelación de su nuevo título multijugador. Sabemos que Naughty Dog decidió enterrar el proyecto cuando ya estaba prácticamente terminado, lo que decepcionó a muchos de sus fanáticos que amaron Factions.

The Last of Us Online es cosa del pasado y parece poco probable que regrese, pero la comunidad no se ha rendido. Un modder inició un ambicioso proyecto que recreará la experiencia de Factions en The Last of Us: Part II. Para demostrar que va en serio, compartió recientemente un avance de su mod que, por supuesto, llamó la atención de bastantes seguidores de la saga.

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Modder trabaja en modo multijugador para The Last of Us: Part II

La repentina cancelación de The Last of Us Online tomó a todos los fanáticos de la saga por sorpresa. De acuerdo con diversos reportes, el título iba a ser una evolución de lo presentado en Factions, el modo multijugador de la primera entrega.

El título formaba parte de la estrategia de Sony para impulsar los juegos como servicio en su ecosistema. A pesar de su enorme potencial, PlayStation decidió cancelarlo sin siquiera mostrarnos su primer trailer. Esto generó una oleada de peticiones por parte de los fans, quienes pidieron a Naughty Dog rescatar el proyecto de alguna forma.

Ahora que The Last of Us Online es cosa del pasado y descansa varios metros bajo tierra, un fan decidió ofrecer a los jugadores la experiencia que tanto estaban esperando y prepara un mod multijugador para The Last of Us: Part II.

A principios de este año, Speclizer inició un proyecto para demostrar el potencial multijugador de la secuela. Su idea original era que al menos 2 jugadores pudieran disfrutar la campaña del título, pero ahora tiene un objetivo más ambicioso: recrear parte de la experiencia de Factions.

Jugadores intentará revivir la experiencia de Factions tras la cancelación de The Last of Us Online

Para ello, creó una interfaz personalizada, menús para seleccionar equipo, mapas y otros elementos necesarios para ofrecer una atractiva experiencia para varios jugadores. Luego de meses de trabajo, su mod ahora es una propuesta PvP jugable.

El desarrollador liberará el mod para PC en algún momento de septiembre de este año, aunque teme represalias legales por parte de PlayStation. Recientemente, liberó un video con 25 minutos de gameplay para demostrar el potencial que tiene su proyecto. Puedes verlo a continuación:

¿Por qué Naughty Dog canceló The Last of Us Online?

Reportes revelaron que el título multijugador fue cancelado a 24 horas de su revelación oficial. De acuerdo con diversos desarrolladores, tenía mucho potencial y era una de las propuestas más sólidas de PlayStation para conquistar el terreno de los juegos como servicio.

Sin embargo, The Last of Us Online no pasó la prueba de fuego: la etapa de supervisión por parte de Bungie, que se encargó de evaluar este tipo de desarrollos dentro de PlayStation Studios. Algunos veteranos de la industria consideran que Sony acertó al cancelar el proyecto, pues Naughty Dog no tenía el tamaño ni las capacidades para mantener vivo un juego como servicio durante años.

Pese a ello, la cancelación de The Last of Us Online aún molesta a la comunidad de fanáticos de la franquicia. En meses recientes, los jugadores hicieron una petición para que PlayStation retome el título, pero es poco probable que ocurra.

Cientos de jugadores quieren que PlayStation reviva The Last of Us Online

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