XBOX Game Pass aún es genial y se mantiene como uno de los mejores servicios de videojuegos, pese a todos los cambios que ha sufrido desde su lanzamiento. Microsoft se ha encargado de convertirlo en la plataforma favorita de millones de jugadores, y lo ha conseguido con solo una cosa: grandes juegos y atractivos lanzamientos de día 1.

La buena racha del servicio continúa y para muestra están los nuevos títulos que recibirá a finales de julio y principios de agosto. Esta mañana, Microsoft confirmó 7 títulos más para XBOX Game Pass y PC Game Pass, aunque no todas son buenas noticias. También reveló que 8 títulos abandonarán el catálogo en cuestión de días.

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Halo y el Master Chief llegan a XBOX Game Pass con un nuevo lanzamiento y más sorpresas

Si eres suscriptor de XBOX Game Pass, podrás disfrutar atractivas novedades en el servicio a partir de hoy. Esto gracias a la llegada de The Planet Crafter, un título de supervivencia que te llevará al espacio en una misión de terraformación. El título de Miju Games fue muy bien recibido en Steam, así que es una excelente adición al catálogo de Game Pass.

El plato fuerte de lo que resta del mes será Halo: Campaign Evolved, título que traerá de regreso la aventura original del Master Chief. Este relanzamiento tiene un lavado completo de cara, por lo que luce gráficos de actual generación. Además, tiene nuevo contenido que los fanáticos de la saga no se deben perder.

El título de Halo Studios estará disponible como lanzamiento de día 1, pero no será el único juego que llegará directamente al servicio. Beast of Reincarnation, lo nuevo de Game Freak, y Shift at Midnight, título de horror cooperativo, también se podrán disfrutar sin costo adicional desde su estreno. En el mismo caso está Mistfall Hunter, un RPG de fantasía.

Otras novedades muy atractivas son Hell is Us, título de aventuras de Rogue Factor que recibió elogios recientemente, y Heretic + Hexen, una joya para los amantes de los shooters que ahora puedes jugar con Game Pass Premium. Abajo está la lista completa de nuevos títulos para el servicio:

XBOX Game Pass tendrá lanzamientos muy atractivos a finales de julio y a principios de agosto

Ultimate:

Shift at Midnight (22 de julio)

Halo: Campaign Evolved (28 de julio)

Mistfall Hunter (30 de julio)

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Premium:

The Planet Crafter (21 de julio)

Hell is Us (23 de julio)

Heretic + Hexen (4 de agosto)

PC:

Corsair Cove (31 de julio)

Te quedan pocos días para jugar “gratis” estos títulos con tu suscripción

Sin duda, debes estar pendiente de las novedades que vienen en camino, pero también debes prestar atención a los títulos que tienen los días contados y desaparecerán pronto de XBOX Game Pass y PC Game Pass. Tal como te informamos recientemente, serán 8 los títulos que desaparecerán del servicio.

Esta mañana, Microsoft confirmó la lista, por lo que te quedan pocos días para disfrutar títulos muy buenos, como Celeste. También es tu última oportunidad para jugar “gratis” Crusader Kings 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, Sniper Elite Resistance y más. Abajo están los títulos que abandonarán el servicio el 31 de julio:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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