Lo diremos claro: la estrategia de juegos como servicio de PlayStation simplemente no funcionó como se esperaba. En los últimos años, hemos visto cancelaciones, fracasos y numerosos retrasos de los proyectos multijugador de la compañía. Una de las bajas fue The Last of us Online, que tristemente nunca vio la luz del día.

Aunque muchos podrían pensar en que el multijugador ambientado en la franquicia de Naughty Dog era un proyecto paralelo, un reporte de una de las fuentes más confiables de la industria revela que este experimento fue, en realidad, una producción sumamente costosa que tuvo un alto presupuesto y necesitó una cantidad considerable de recursos.

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The Last of Us Online costó “cientos de millones” de dólares

El esperado título multijugador nació como un complemento para la segunda entrega de la serie, similar a lo que sucedió con el título de 2013; sin embargo, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una experiencia independiente mucho más ambiciosa.

Naughty Dog informó a finales de 2023 que The Last of Us Online fue cancelado de forma definitiva, por lo que jamás verá la luz del día. En aquel entonces, el estudio liderado por Neil Druckmann argumentó que, de seguir adelante, la compañía debía abandonar las experiencias single-player para enfocarse casi en su totalidad en dar soporte al proyecto.

Sólo el tiempo dirá si fue la decisión correcta. Mientras tanto, el prestigioso periodista Jason Schreier publicó un video muy interesante en el que habla sobre la desastrosa estrategia de juegos como servicio de PlayStation. Allí, compartió nuevos detalles sobre el título multijugador de la franquicia postapocalíptica.

De acuerdo con el editor de Bloomberg, Naughty Dog invirtió “muchísimo tiempo y dinero” en el proyecto, y reafirmó que el título empezó como “algo pequeño” pero eventualmente se convirtió en “algo más grande”. Aunque no proporcionó datos concretos sobre el presupuesto, afirmó que el juego como servicio costó “cientos de millones”.

Jason Schreier también negó la idea de que The Last of Us Online era un proyecto paralelo o secundario en el que trabajaban sólo un puñado de empleados de la compañía mientras que el resto del personal estaba ocupado con otras producciones.

Según el periodista, la mayor parte del equipo de Naughty Dog estaba involucrado en el desarrollo del título multijugador o en las remasterizaciones para PS5 de las entregas previas. Fue hasta la cancelación del videojuego que esa plantilla se incorporó de lleno en la producción de Intergalactic: The Heretic Prophet, lo que explicaría por qué el juego aún sigue en desarrollo.

A pesar de costar "cientos de millones", The Last of Us Online fue cancelado

The Last of us Online se canceló cuando estaba casi terminado

Vinit Agarwal fue la persona que se encargó de dirigir y liderar el spin-off en línea de la franquicia de PlayStation. En abril de este año, habló sobre el juego y brindó nuevos detalles que nos dejan entrever que el proyecto ya estaba en una fase muy avanzada de la producción cuando la directiva decidió enlatarlo.

El desarrollador explicó que Sony decidió invertir mucho dinero en juegos online durante la contingencia, y es por esa razón que el título recibió mucha financiación y el equipo pudo trabajar en él. Según explica, el desarrollo progresaba muy bien.

De acuerdo con Vinit Agarwal, The Last of Us Online estaba casi 80% terminado cuando Naughty Dog anunció la cancelación definitiva. El creativo incluso revela que él se enteró de la noticia tan solo 24 horas antes de que la empresa compartiera el anuncio oficial, por lo que todo el asunto le resultó “desolador” y “devastador”.

Todo indica que nunca sabremos con certeza cómo era el spin-off multijugador de la saga. Ante esa idea, un grupo de fanáticos lanzó una petición en Internet con la esperanza de que PlayStation y Sony decidieran retomar el proyecto. Ante la falta de una experiencia online, un jugador tomó la iniciativa y desarrolló un mod que añade cooperativo en The Last of Us Part II.

El multijugador de The Last of Us 2 nunca verá la luz del día

Pero cuéntanos, ¿te hubiera gustado que el proyecto estuviera vivo? Déjanos leerte en los comentarios.

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