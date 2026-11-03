Sonic Racing: CrossWorlds continuará ampliando su selección de personajes invitados con una colaboración que seguramente llamará la atención de los seguidores del anime.

SEGA confirmó que 2 protagonistas de Neon Genesis Evangelion se unirán al juego de carreras como parte de sus próximos contenidos descargables.

Rei y Asuka llegarán con sus propios vehículos y una pista de Tokyo-III

Las pilotos Rei y Asuka estarán disponibles en enero de 2027 mediante un DLC de pago. Este paquete también formará parte del segundo Pase de Temporada de Sonic Racing: CrossWorlds, que contempla nuevas colaboraciones para el segundo año de contenido del título.

La incorporación de ambos personajes no será lo único que recibirá el juego. SEGA también confirmó la llegada de 3 vehículos inspirados en las unidades de combate de la organización NERV: EVA-00, EVA-01 y EVA-02. Así, los jugadores podrán competir a bordo de máquinas basadas en los icónicos Evangelion.

El paquete incluirá además Tokyo-III como nuevo circuito, una pista inspirada en la ciudad ficticia donde transcurre buena parte de la historia del anime. A esto se sumarán canciones para la rocola, gestos especiales y efectos de sonido relacionados con la franquicia.

Por el momento, SEGA no ha revelado el día exacto en que estará disponible esta colaboración. Tampoco ha compartido el precio individual del paquete, aunque confirmó que será parte del segundo Pase de Temporada.

Sonic Racing CrossWorlds tendrá más colaboraciones durante su segundo año

La llegada de Neon Genesis Evangelion será una de varias sorpresas preparadas para Sonic Racing: CrossWorlds. El segundo año de contenido comenzará el 3 de noviembre con una colaboración con Godzilla, que incorporará elementos del famoso monstruo japonés.

El calendario también contempla paquetes inspirados en Sanrio, Final Fantasy VII Remake y Persona, además de contenido dedicado a SEGALAND. Con estas incorporaciones, SEGA busca mantener vigente su propuesta de carreras mediante invitados de diferentes franquicias.

Para quienes no lo conocen, Sonic Racing: CrossWorlds es un juego de carreras que reúne a personajes del universo de Sonic y otros invitados. Su principal característica son los Travel Rings, unos portales que permiten cambiar de escenario durante las competencias y llevan a los pilotos a diferentes dimensiones.

El título ofrece carreras para hasta 12 participantes en línea, vehículos personalizables, diferentes circuitos y opciones multijugador. Actualmente está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

¿Te gustaría correr con Rei y Asuka en Sonic Racing: CrossWorlds? ¿Qué otra franquicia de anime te gustaría ver en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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