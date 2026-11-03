Desde el año pasado, la mayoría de los videojuegos calcularon sus lanzamientos para evitar a toda costa la cercanía con Grand Theft Auto VI. El título de Rockstar Games se perfila como el más importante del año y para ser fenómeno de masas.

Nintendo, apelando a la grandeza de su historia y popularidad de sus sagas, decidió que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutara 14 días antes, pero era la única compañía que podía darse ese lujo.

Sin embargo, hay quienes buscan aprovechar esa extraña ventana entre ambos títulos, como Vice: Magic City Mayhem, juego de Jurassic Sunset Games que debutará un día antes del título de Rockstar.

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Por medio de un comunicado de prensa y publicaciones en sus redes sociales, Jurassic Sunset Games anunció el lanzamiento de Vice: Magic City Mayhem para el próximo 18 de noviembre en PS5, XBOX, Nintendo Switch y PC.

Se trata de un juego de acción y aventura con estilo retro de la era de los 8-bit que toma inspiración de GTA y The Legend of Zelda.

Su estilo visual es muy parecido al clásico de todos los tiempos Grand Theft Auto: Vice City, con la temática de playa, escena nocturna, crimen y locura de Miami en la década de los 80.

En cuanto a diseño, mecánicas y jugabilidad, Vice: Magic City Mayhem toma elementos clásicos de The Legend of Zelda, como sus calabozos, sistema de progresión, y elementos de acción y aventura propios de la saga cuando debutó en el NES.

Mientras muchos editores y desarrolladores evitaron al juego de Rockstar Games, Jurassic Sunset busca aprovechar la ventana entre el remake de Zelda: Ocarina of Time y GTAVI, de hecho sus publicaciones son de humor negro contra Rockstar advirtiendo que no les tienen miedo.

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