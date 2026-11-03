Los fans de No More Heroes tienen motivos para emocionarse. La franquicia creada por Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, está cerca de cumplir 20 años y todo indica que la celebración no pasará desapercibida. El creativo japonés adelantó que prepara algo especial para conmemorar el aniversario de la serie y dejó una promesa que seguramente alegrará a sus seguidores.

El primer No More Heroes debutó en Japón a finales de 2007 para Wii, mientras que los jugadores de Norteamérica y Europa tuvieron que esperar hasta 2008 para conocer la historia de Travis Touchdown, un asesino que busca convertirse en el número uno de la Asociación de Asesinos Unidos.

Desde entonces, la franquicia recibió una secuela directa, No More Heroes 2: Desperate Struggle, además de Travis Strikes Again: No More Heroes, un spin-off que llegó años después. Finalmente, No More Heroes III debutó en Nintendo Switch en 2021 y posteriormente llegó a otras plataformas.

Suda51 promete algo especial para celebrar el aniversario

En una entrevista reciente con Famitsu, Suda51 habló sobre el futuro de algunas de sus franquicias y, naturalmente, No More Heroes salió a relucir. El medio japonés le preguntó si existían planes para celebrar los 20 años de la propiedad intelectual, que pertenece a Marvelous.

El creativo confirmó que ambas partes están conscientes de la fecha y que ya tienen la intención de trabajar juntas para preparar una celebración especial. Estas fueron sus palabras:

“Marvelous está al tanto de esto, así que definitivamente queremos hacer algo juntos para el 20.° aniversario. Estamos planeando ofrecer algo especial, así que estén atentos. ¡Travis Touchdown definitivamente regresará!”.

Aunque la declaración suena bastante prometedora, Suda51 no compartió detalles sobre lo que tiene preparado. Por ahora, no sabemos si se trata de un nuevo videojuego, una colección con entregas anteriores, algún proyecto multimedia o incluso una colaboración especial.

Travis se tomará un descanso después de No More Heroes III

Travis Touchdown todavía tiene futuro

Lo más interesante de la declaración es que Suda51 aseguró que Travis Touchdown regresará. Esto resulta importante porque en 2024 el creativo había expresado sus dudas sobre la posibilidad de volver a trabajar con el personaje, principalmente porque Marvelous es la compañía que posee los derechos de la franquicia.

Ahora, sus nuevas declaraciones dejan claro que existe disposición para colaborar nuevamente y que el aniversario podría ser la oportunidad perfecta para recuperar una de las series más particulares de la industria.

El 20.° aniversario llegará en 2027, así que todavía tendremos que esperar para conocer los planes de Suda51 y Marvelous.

¿Te gustaría ver No More Heroes 4 o preferirías una colección con los juegos anteriores? ¿Crees que Travis Touchdown todavía tiene potencial para protagonizar nuevas aventuras? Cuéntanos en los comentarios.

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