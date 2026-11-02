Tras su llegada a la dirección de XBOX, Asha Sharma advirtió que era necesario tomar decisiones duras y polémicas por el estado del negocio de videojuegos. Sin embargo, esto no se limitó a estudios y acuerdos con terceros, también sucede de forma interna.

Hace unos días, se anunció la sorpresiva salida de Helen Chiang de la dirección operativa de XBOX. La ejecutiva cimentó una buena reputación laboral por más de 20 años, de ahí que su partida sorprendiera, aunque también se dio en medio de rumores sobre supuesta filtraciones y violaciones a las políticas internas de Microsoft.

Hoy, la exdirectora de operaciones de XBOX decidió escribir sobre su salida y aprovechó para lanzar una que otra indirecta contra la actual jefa de la marca de gaming.

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Helen Chiang niega haber filtrado información de XBOX y todos los rumores sobre su salida

Dado que se trató de una decisión interna, la salida de Helen Chiang de la dirección operativa de XBOX tuvo lugar en medio de rumores. Algunos reportes aseguraron que fue ella quien reveló detalles internos de XBOX a la revista Fortune, incluyendo el presupuesto real de Gears of War: E-Day así como el posible, y escandaloso, precio de Project Helix.

Después de su salida, todo fue silencio, hasta hoy. Por medio de una publicación en su cuenta de LinkedIn, la exdirectora operativa de XBOX reveló detalles sobre su salida y negó los rumores que se formaron en su contra.

De inicio, la exejecutiva inició su publicación con una frase que Asha Sharma dijo en su entrevista para The Wall Street Journal: “la claridad es amabilidad”.

Posteriormente, escribió lo siguiente:

“Hay cierta especulación sobre mi abrupta salida de Microsoft, incluyendo afirmaciones de que fui despedida por una violación de políticas. Eso no es correcto y, aunque no voy a convertir esto en un recuento detallado de lo sucedido, el silencio no debe confundirse con estar de acuerdo. Lo que se ha dicho sobre mi salida, y lo que se ha omitido, ha creado una imagen de mí que difícilmente reconozco. Para mí es importante aclarar las cosas.

Primero, no filtré información confidencial de la compañía a la prensa. Nunca me he comunicado con ningún periodista fuera de las limitadas entrevistas autorizadas por la compañía que he realizado como parte de mi trabajo. Eso incluye a todos los periodistas que se pusieron en contacto conmigo esta semana para conocer mi versión de la historia.

Segundo, no dejé XBOX para unirme a un competidor. No pasas 2 décadas en un lugar sin desarrollar una profunda lealtad hacia las personas, los equipos y los negocios que has ayudado a construir. XBOX nunca fue simplemente otra parada en mi carrera. Mi objetivo final siempre fue seguir construyendo aquí.

Tercero, no incurrí en discriminación, acoso laboral, hostigamiento, uso de información privilegiada, malversación de fondos ni ninguna otra actividad fraudulenta. Defiendo mi trayectoria: tanto los resultados que conseguí como la manera en que he tratado a las personas a lo largo de mi carrera. No permitiré que las especulaciones definan mi carácter ni borren ese historial.

Por último, no me fui porque me hayan pasado por alto para un puesto más importante. Desde que tuve hijos, he sido muy consciente de cómo defino la ambición y el éxito. No he buscado activamente puestos más importantes ni mayores responsabilidades, y la última vez que hice una entrevista de trabajo fue en 2011. Mi reputación y mis resultados allanaron el camino para las oportunidades que vinieron después. Fui a donde la compañía consideraba que más se me necesitaba y donde podía tener el mayor impacto".

Helen Chiang, exdirectora operativa de XBOX

La exdirectora de operaciones de XBOX insinúa que la administración de Asha Sharma no aplica los criterios de forma pareja

Posteriormente, Helen Chiang considera que no hay piso parejo respecto a la aplicación de criterios y políticas en la actual administración de XBOX, liderada por Asha Sharma.

En ese sentido, señala que su caso es preocupante y expone que algo no está bien en la marca de gaming de Microsoft a nivel interno:

“Creo en la justicia, la rendición de cuentas y en exigirnos los mismos estándares que esperamos de los demás. Esos estándares solo significan algo cuando se aplican de manera consistente. Tengo serias preocupaciones sobre cómo se aplicaron en mi caso y considero que esas preocupaciones deben tomarse en serio.

Comparto esto porque no quiero que mi salida se reduzca a una historia inexacta sobre incompetencia, ambición por conseguir el siguiente gran puesto o un escándalo. Mi historia trata sobre mantenerte fiel a tus valores fundamentales, especialmente cuando resulta difícil. Ese es el legado que espero dejar.

A todas las personas que se han puesto en contacto conmigo con abrazos, cariño y apoyo: gracias. Muchos de ustedes me han recordado los maravillosos momentos que hemos compartido durante los últimos 20 años y el impacto que hemos tenido unos en otros. Algunas personas con las que no había tenido contacto durante varios años aun así se tomaron el tiempo de preguntarme cómo estaba. Otras son personas que ni siquiera he conocido, pero que de todos modos se acercaron. Eso dice mucho del cariño y la humanidad que existen en nuestra industria, así como de las conexiones que trascienden el lugar donde trabajamos.

Este no es el final que jamás imaginé para mi historia aquí. Y esta no es toda la historia".

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