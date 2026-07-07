Hoy se hizo oficial el “baño de sangre” que aplicó XBOX al despedir a miles de empleados y prácticamente resetear el negocio de videojuegos de Microsoft. Lo que alguna vez fue un plan ambicioso, hoy se cae a pedazos y aunque la noticia es polémica, hay algunas razones.

Uno de los estudios en peligro es Undead Labs, creadores de State of Decay, quienes se unieron a XBOX Game Studios en 2018 vía adquisición. Desde entonces, inició el desarrollo de la tercera entrega de la franquicia se supervivencia y zombies, pero lo único que hay es un avance y una ventana de lanzamiento para 2027.

En 8 años, el estudio no pudo lanzar un solo juego. ¿Qué sucedió?

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Señalan “disfunción” en Undead Labs como la razón por la que no lanzó un juego en 8 años

XBOX anunció las medidas que tomará para cambiar de inmediato el curso de su negocio pues, según palabras de Asha Sharma, se encuentra en mal estado.

Aunque las pasiones se desbordan con noticias de este tipo, hay situaciones que eran insostenibles. Tal es el caso de Undead Labs, estudio de State of Decay 3, quienes pasaron 8 años sin tener un avance concreto del juego.

Ahora, el estudio se encuentra en venta y el editor que se haga cargo de ellos se encargará de finalizar el desarrollo del juego de zombies.

Al respecto, reportes señalan “disfunción” en Undead Labs como la razón por la que su proyecto no avanzó como debía y la misma por la que hoy Microsoft decidió vender el estudio.

El momento que selló el destino de Undead Labs

Previamente, reportes señalaron que Undead Labs estaba en problemas graves tras la venta del estudio. Esta compañía de desarrollo fue fundada por Jeff Strain en 2009, quien la vendió a Microsoft en 2018.

Sin embargo, información de fuentes confiables reveló que el estudio perdió su enfoque al dejar de ser independiente y tener presupuesto como estudio con proyección dentro de Microsoft.

La filosofía entre lo indie y el presupuesto abultado chocaron y reportes mencionaron conflictos internos que afectaron el desarrollo de State of Decay 3.

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