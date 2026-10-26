Super Mario Bros. es todo un clásico de Nintendo para el NES que sigue siendo muy bien recordado. Incluso, tiene una particularidad que muchos jugadores quizá nunca se habían cuestionado: en realidad, no es necesario pelear directamente contra Bowser, el jefe final del juego, para derrotarlo.

Ahora, Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, explicó cómo surgió esta decisión durante el desarrollo del juego y seguramente te sorprenderás.

Miyamoto no encontraba la manera de crear una batalla contra Bowser

El creativo japonés compartió esta anécdota durante una conferencia de prensa celebrada para conmemorar un reconocimiento histórico: se convirtió en el primer desarrollador de videojuegos en recibir la Orden de la Cultura de Japón. Durante el evento, le pidieron recordar algunas historias detrás de la creación de sus juegos.

Al hablar sobre Super Mario Bros., Miyamoto explicó que el equipo tuvo dificultades para diseñar un enfrentamiento contra Bowser. En aquella época, las limitaciones técnicas del NES también representaban un desafío, por lo que tuvieron que buscar una alternativa que encajara con las posibilidades del juego.

La solución terminó siendo mucho más sencilla de lo que podría parecer. En lugar de obligar a Mario a intercambiar golpes con el villano, Miyamoto pensó en aprovechar la mecánica principal de la aventura: correr y saltar hacia la derecha.

Saltar sobre Bowser fue la solución al problema

“Cuando pensé que no podía crear una batalla de esa manera, me di cuenta de que, como es un juego en el que sigues corriendo hacia la derecha, ¿qué tal si gana quien llega más lejos a la derecha? Entonces tuve una idea brillante: ¿por qué no simplemente saltar sobre el oponente en lugar de pelear?”, explicó Miyamoto.

El creativo recordó que, al probar esta propuesta, descubrió que era sorprendentemente divertida. Así, los jugadores podían superar el obstáculo saltando sobre Bowser y llegando al otro lado del puente, donde un hacha permitía cortar la estructura y provocar que el villano cayera en la lava.

Además, la idea también encajaba con la filosofía de diseño que Miyamoto buscaba para sus juegos. El desarrollador quería que las acciones de los personajes fueran intuitivas, por lo que encontró la manera de hacerlo.

Las batallas contra Bowser evolucionaron con la saga

Miyamoto también recordó que, durante el desarrollo de Donkey Kong, buscó una manera de comunicar fácilmente el objetivo de la aventura. Por eso, decidió que un gorila secuestrara a una chica y que el jugador tuviera que rescatarla. Esa claridad en los objetivos también fue importante para la creación de Super Mario Bros..

Con el paso del tiempo, la fórmula evolucionó. El propio Miyamoto señaló que, durante el desarrollo de las siguientes entregas, Mario comenzó a enfrentarse a Bowser mediante batallas más tradicionales.

¿Qué te pareció el enfrentamiento de Bowser sin atacarlo directamente en Super Mario Bros.? ¿Crees que esta mecánica fue una de las ideas más ingeniosas de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

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