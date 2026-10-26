La crisis de la RAM puede poner en un predicamento a todo el mundo, sectores, compañías y usuarios finales. La problemática se presentó recientemente con una marca de laptops que apuesta por un concepto modular.

Un usuario compartió su terrible experiencia en Internet al revelar los meses que esperó por la llegada del equipo, el retraso que tuvo que soportar, la cantidad adicional que pagó para tener la RAM que había solicitado desde la preventa y la amarga sorpresa que se llevó al recibir el hardware en su casa.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation 6: patente de Sony revela una de las posibles novedades de la consola que la harían única frente a XBOX Project Helix y Switch 2

Framework le jugó una mala pasada a un usuario con una laptop que sufrió las consecuencias de la crisis de RAM

Un usuario de reddit (vía Wccftech) compartió lo que pasó con una laptop de la marca Framework, la cual adquirió en preventa hace meses y que al final se vio afectada por la crisis del precio y escasez de la RAM.

Antes de comenzar, debes saber que la marca Framework vende equipos modulares, o sea cuyas piezas pueden repararse, cambiarse y expandirse según el gusto del usuario, digamos que se trata de un hardware abierto que da más opciones de personalización al usuario después de la compra.

El usuario de reddit “JackTheGaffer” reveló que hace meses hizo la preventa de la laptop Framework 13 Pro. Posteriormente, recibió un correo por parte de la compañía donde se le informó sobre el retraso de su pedido.

Luego, recibió otro correo en el que se le informó que su laptop tendría menor capacidad de RAM debido a los altos costos de estas piezas. Sin embargo, la marca ofreció la opción de mantener la memoria tal cual a cambio de $800 dólares adicionales. El usuario los pagó y esperó por su equipo.

Lamentablemente, cuando la laptop llegó a su casa, la sacó de la caja, la encendió y encontró el mensaje de que no tenía RAM instalada. Al abrir el equipo descubrió que no tenía memoria y la parte donde se instala en la tarjeta madre estaba vacía.

¿Qué sucedió con el equipo del usuario?

El usuario se dijo decepcionado por Framework pues pese a esperar 4 meses y medio adicionales y pagar $800 dólares para mantener la cantidad de RAM del pedio inicial, esto no fue suficiente.

Por parte de Framework, la marca aseguró que enviarían un equipo nuevo con la cantidad de RAM por la que se pagó. 11 días después y tras no recibir otra comunicación, el usuario envío un correo y le respondieron que la compañía está “cambiando de bodegas” pero no han dejado atrás su solicitud para cambio de equipo.

Mientras espera la llegada de una nueva laptop con la RAM por la que pagó $800 dólares, el hecho queda como testimonio de lo complicado que es el sector tecnológico en este momento, en especial para el usuario final.

ENTÉRATE: XBOX enfurece a sus usuarios al poner sin previo aviso un fondo de pantalla de Call of Duty: Modern Warfare 4 en sus consolas. ¿Cómo quitarlo?

Fuente