La espera por Fire Emblem: Fortunes Weave está a punto de hacerse mucho más emocionante. Nintendo confirmó que mañana celebrará un Nintendo Direct completamente dedicado a la nueva entrega de su popular saga de estrategia, todo ello en una presentación que promete revelar información inédita sobre uno de los exclusivos más esperados de Nintendo Switch 2.

Después de aparecer en varios eventos y convertirse en uno de los juegos más esperados por la comunidad, el título finalmente recibirá un espacio exclusivo para mostrar todo lo que tiene preparado antes de su lanzamiento.

Nintendo mostrará más de Fire Emblem: Fortunes Weave

Por medio de sus canales oficiales, Nintendo anunció un Nintendo Direct temático de Fire Emblem: Fortunes Weave que se llevará a cabo este 4 de agosto. La transmisión comenzará a las 8:00 AM, hora del centro de México.

Todo apunta a que será la oportunidad ideal para conocer nuevos detalles sobre el sistema de combate, la historia, los personajes y varias mecánicas que darán forma a esta nueva aventura estratégica.

Aunque la compañía todavía mantiene en secreto el contenido exacto de la presentación, es muy probable que también veamos gameplay inédito y quizá algunas sorpresas relacionadas con las funciones exclusivas que aprovechará Nintendo Switch 2.

Aquí puedes ver el anuncio:

The Heroic Games are approaching! Tune in on Aug 4 at 7am PT for the Fire Emblem: Fortune's Weave Direct, featuring roughly 20 minutes of new information about the game. #NintendoDirect



Watch here: https://t.co/z9IuBgzMEC pic.twitter.com/anw2TcX0XL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 3, 2026

Uno de los exclusivos más esperados de Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortunes Weave se ha mantenido entre los videojuegos más esperados en diferentes listas de popularidad, especialmente en Japón, donde la franquicia conserva una enorme base de seguidores.

Cabe mencionar que la serie ha evolucionado constantemente durante los últimos años al combinar combates tácticos con historias profundas y un amplio elenco de personajes. Por ello, muchos jugadores esperan que esta nueva entrega dé un paso más allá tanto en el apartado visual como en sus sistemas de juego.

Si eres fan de los RPG de estrategia, será una presentación que difícilmente querrás perderte, pero si lo haces, no te preocupes, ya que nosotros te estaremos dando toda la información en su momento.

¿Qué esperas ver durante este Nintendo Direct de Fire Emblem: Fortunes Weave? ¿Crees que Nintendo revelará la fecha definitiva de lanzamiento o alguna gran sorpresa? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente