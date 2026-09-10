Luego de sorprendernos con muchos anuncios durante el Direct, Nintendo lanzó la actualización 23.0.0 para Switch 2. La consola híbrida aún tiene mucho por ofrecer y acaba de recibir una novedad muy esperada que mejorará bastante nuestra experiencia de juego.

La compañía no se ha olvidado de los millones de jugadores que aún disfrutamos Switch, por lo que también liberó una actualización para su anterior consola híbrida. ¿Qué incluyen y cuáles son las novedades más importantes? A continuación te lo decimos.

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¿Qué incluye la actualización 23.0.0 para Nintendo Switch 2?

Muchos jugadores consideran que Switch 2 ya es perfecto, pero Nintendo demuestra cada ciertos meses que aún hay margen de mejora y que su consola puede ofrecer una experiencia más pulida de juego a todos sus usuarios. La actualización 23.0.0 es una muestra clara de ello, principalmente por una de las nuevas funciones que incluye.

Sin duda, lo más llamativo de la actualización es la llegada del soporte para VRR (tasa de refresco variable) en el modo televisor. Esta tecnología ya estaba disponible en el modo portátil, pero por primera vez se podrá disfrutar cuando usemos nuestro Switch 2 como una consola de sobremesa.

Gracias a esto, disfrutaremos de una experiencia de juego más fluida, pues el VRR ayuda a disminuir la latencia y a evitar problemas frecuentes como el tearing y el stuttering. Basta con actualizar la consola para que el VRR se active de forma automática con los juegos compatibles.

La actualización también añade una sección para las tarjetas de juego virtuales del menú HOME, una función que permite crear un código QR para un Mii y compartirlo con otros usuarios, así como una opción para escuchar música al momento de crear o editar un Mii.

Otra novedad interesante es que ahora se podrá usar una licencia en línea para iniciar un juego en caso de que una tarjeta de juego virtual no se pueda expulsar de otra consola porque está apagada o no tiene conexión a internet.

Nintendo sigue mejorando sus consolas híbridas mediante actualizaciones de sistema

La actualización 23.0.0 también habilitó una opción para hacer una transferencia de datos entre Nintendo Switch 2, en caso de que cambiemos pronto de consola. También se añadieron los siguientes ajustes para GameChat:

Ahora la lista de chats a los que puedes unirte incluye aquellos a los que te hayas unido previamente.

Ahora, al iniciar un chat nuevo, se podrá acceder a él sin invitar a ningún amigo.

Se ha añadido una opción para cambiar el tamaño de la pantalla al menú que aparece al pulsar el botón C durante un chat.

¿Qué hay de la nueva actualización para Nintendo Switch?

Como lo comentamos, Nintendo no se ha olvidado de todos los jugadores que aún no han dado el salto a Switch 2. Su primera consola híbrida también recibió la actualización 23.0.0, aunque incluye muchos menos ajustes y novedades.

Lo más destacable es que Switch también recibió la sección de tarjetas virtuales para el menú HOME, así como la posibilidad de usar una licencia en línea para las tarjetas virtuales que no se puedan expulsar de otra consola.

Por último, Nintendo confirmó que mejoró la estabilidad general de Switch para “ofrecer una experiencia mejor a los usuarios”. Como ves, no hay novedades muy relevantes, pero se agradece que la compañía aún le dé soporte a su consola de 2017.

Switch aún recibe nuevas actualizaciones a casi 10 años de su estreno

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