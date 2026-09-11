Resident Evil: Noche Cero aún no se estrena, pero ya generó bastante polémica entre los fanáticos de la saga de Capcom. Esto debido al acercamiento que Zach Cregger hizo a la franquicia survival horror con su nueva película, que debutará la próxima semana.

El trailer más reciente de la cinta, revelado en un State of Play, dejó claro que Resident Evil: Noche Cero no sólo será horror, pues también tendrá un lado cómico que ha caracterizado a otras producciones de Cregger. El cinesta considera que la comedia es un complemento del terror, así que esa singular mezcla estará presente en su adaptación de Resident Evil.

En una entrevista reciente, el creativo reconoció que abusó de las bromas en un primer momento, así que tuvo que hacer cambios en Resident Evil: Noche Cero tras ver las reacciones del público en algunas proyecciones de prueba.

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Resident Evil: Noche Cero tendrá un equilibrio entre terror y humor

El más reciente avance de Resident Evil: Noche Cero generó dudas entre algunos fanáticos que aman la franquicia por su horror. Esto debido a los toques de humor que se vio en algunas escenas interpretadas por Austin Abrams, actor que dará vida a Bryan y vivirá una auténtica pesadilla durante el brote del Virus-T.

A lo largo de su historia, Resident Evil ha tenido momentos que son recordados por ser absurdos, lo que involuntariamente le ha añadido un toque cómico a la franquicia survival horror. Zach Cregger no intentó replicar este singular aspecto de la saga, pero Resident Evil: Noche Cero sí tendrá momentos bastante chistosos.

Durante una charla con The Hollywood Reporter, el cineastas reveló que la primera versión de Resident Evil: Noche Cero era demasiado graciosa. Se dio cuenta de esto luego de varias proyecciones de prueba, en las que el público se divirtió muchos con las bromas.

Al final, Cregger decidió que era demasiado humor, así que trabajó más en la cinta para encontrar el balance perfecto entre terror y humor. Para ello, tuvo que eliminar diversos chistes y enfocarse más en el horror. Quedó encantado con los resultados, pues considera que Resident Evil: Noche Cero es una mejor película gracias a eso.

“Aprendí que a la gente le gustó mucho la película, pero les pareció demasiado graciosa. Así que, durante las pruebas, eliminé la mayor cantidad de chistes posible. Descubrí que no sólo el público disfrutó más la película, sino que a mí también me gustó mucho más. Un poco de humor es fundamental en una película de terror, y no echo de menos ni un solo chiste que quité. Así que esa perspectiva fue muy útil”, explicó Cregger.

El humor será un ingrediente importante en Resident Evil: Noche Cero

Zach Cregger no quiere complacer a todos los fans de Resident Evil

En múltiples entrevistas, Zach Cregger ha hablado sobre lo exigentes que pueden ser los jugadores como público. Ha reaccionado a las críticas hacia Resident Evil: Noche Cero con una rara mezcla de indiferencia y preocupación.

En la reciente charla, reafirmó que es un gran fanático de Resident Evil, pero su visión creativa lo llevó a narrar una nueva historia y dejar de lado a los personajes más icónicos de la saga. Sabe que algunas personas no estarán contentas con ello, pero su objetivo nunca ha sido complacer a todos los fans de Resident Evil.

“Entiendo esa perspectiva, pero al mismo tiempo, no puedo dejar que eso afecte mi trabajo. Tengo que hacer la mejor versión posible de esta película y dedicarme por completo a ella. No puedo preocuparme por si estoy complaciendo a todos los sectores del fandom. Si intentara complacer a todos, no complacería a nadie. Eso es obvio”, añadió el cineasta.

Austin Abrams y Zach Cregger durante el rodaje de Resident Evil: Noche Cero

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