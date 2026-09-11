Sony y PlayStation han recibido una infinidad de críticas por alejarse de PHYSINT, el nuevo juego de espionaje de Hideo Kojima. Sin embargo, un nuevo reporte revela que las compañías tenían razones suficientes para tomar distancia del proyecto.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló los verdaderos motivos detrás de la decisión de Sony y PlayStation. Asimismo, explicó por qué XBOX se interesó en PHYSINT y ahora lo financiará para que Hideo Kojima concluya su desarrollo.

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¿Por qué PlayStation tomó distancia de PHYSINT?

Ni PlayStation ni Hideo Kojima explicaron por qué terminaron su alianza de forma abrupta, lo que generó especulaciones y varias teorías al respecto. Hace poco, Dr. Serkan Toto, director ejecutivo y analista de Kantan Games, sugirió que las ventas de Death Stranding y su secuela resultaron decepcionantes para Sony, así que la compañía veía un riesgo en PHYSINT.

Jason Schreier respaldó esta teoría y la complementó con nuevos detalles que compartieron personas familiarizadas con el proyecto. Gracias a esto, sabemos que Sony no sólo estaba preocupado por el riesgo comercial que representaba PHYSINT, sino también por cuestiones de presupuesto y exclusividad.

El nuevo reporto corrobora que Death Stranding y Death Stranding 2: On the Beach no cumplieron con las expectativas financieras de Sony Interactive Entertainment, división que distribuyó ambos juegos. Otro problema es que Kojima Productions no cumplió con los plazos de entrega de PHYSINT, lo que elevó bastante sus costos de producción.

Schreier explicó que el presupuestos destinado al desarrollo de PHYSINT creció de forma acelerada, a pesar de que aún faltaban varios años para su lanzamiento. Otro tema que preocupa a Sony es la exclusividad, pues todo indica que no está dispuesta a invertir millones de dólares en otro juego que debute en otros sistemas que no sean únicamente sus consolas.

“PlayStation se mostraba reacia a invertir cientos de millones de dólares en otro juego que no se mantendría como exclusivo permanente de su propia consola. Ambos juegos de Death Stranding fueron exclusivas temporales de PlayStation que posteriormente se lanzaron en otras plataformas. El estudio de Kojima, Kojima Productions, conservó la propiedad de las franquicias”, comentó el periodista.

Al parecer, Hideo Kojima y su estudio no cumplieron los plazos de entrega que pacto con PlayStation y eso elevó el presupuesto de desarrollo

¿Por qué XBOX decidió rescatar el proyecto de Hideo Kojima?

El reporte también revela los motivos detrás del interés de XBOX en PHYSINT. Supuestamente, Asha Sharma, jefa de la división de juegos de Microsoft, vio en el título de Hideo Kojima una gran oportunidad de inversión que concuerda con sus planes a futuro.

XBOX busca aumentar su presencia en PC, plataforma donde los más recientes juegos del creativo japonés fueron muy bien recibidos. Mientras PlayStation se aleja de las computadoras, XBOX considera que PHYSINT es una apuesta segura para ganar terreno en dicho mercado.

El plan de XBOX es publicar PHYSINT tanto en sus consolas como en PC. Además, la alianza con Kojima también incluiría los derechos cinematográficos y televisivos de la nueva franquicia, otra industria en la que XBOX busca espacio.

XBOX fortaleció su relación con Hideo Kojima para ganar terreno en el mercado de PC, el cine y la televisión

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