A principios de semana, surgieron reportes sobre un supuesto hackeo a Nintendo por parte del grupo SHADOWBYT3$. Supuestamente, los atacantes lograron vulnerar los sistemas de la compañía y robar casi un 1 GB de información, por lo que pedían un rescate de $2 millones de dólares.

Luego de permanecer en silencio por algunos días, Nintendo por fin publicó un comunicado al respecto. Confirmó que el hackeo a Nintendo of America y el robo de información es real. Por ello, explicó qué sucedió y reveló si sus jugadores tienen motivos para estar preocupados tras el ataque.

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Nintendo sufrió otro hackeo, ¿sus jugadores deben estar preocupados?

El reporte inicial reveló que el ataque fue posible gracias a una vulnerabilidad de TinyPulse, un software de recursos humanos que Nintendo usa en sus oficinas de Estados Unidos. En su comunicado, la compañía confirmó esta información y el robo de datos; sin embargo, aclaró que el incidente tuvo un impacto menor.

En declaraciones para Kotaku, Nintendo confirmó que sus sistemas principales no se vieron comprometidos durante el ataque. SHADOWBYT3$ tuvo acceso a información de empleados y a datos relacionados con encuestas internas. Además, afirmó que la información es antigua, pues “data de hace varios años”.

La buena noticia es que el hackeo no involucró datos de los clientes de Nintendo ni información financiera. Así pues, los jugadores de Switch 2 y Switch no deben preocuparse por su seguridad.

“Los sistemas de Nintendo no se han visto comprometidos y no se ha accedido a datos personales de clientes ni a información financiera”, explicó la compañía. “Los datos afectados se limitan al contenido de encuestas internas realizadas a un pequeño subconjunto de nuestros empleados, y la mayor parte de la información data de hace varios años.”

Nintendo reconoció el hackeo, pero aclaró que sus consecuencias no son graves

Nintendo invitó a sus empleados a compartir sus comentarios sobre el incidente y se comprometió a actuar cuando sea necesario. Asimismo, confirmó que trabaja con TinyPulse para solucionar el problema y evitar que la situación se repita en el futuro.

Hackers amenazan con publicar la información de la compañía

SHADOWBYT3$ no se quedó callado luego de las declaraciones de Nintendo. Como ya lo mencionamos, el grupo de hackers pedía una recompensa de $2 millones de dólares por la información. De lo contrario, liberaría o vendería los datos al mejor postor.

Por medio de un comunicado, los atacantes confirmaron que Nintendo se negó a pagar el rescate. Debido a esto, ahora le exigen un pago a TinyPulse o filtrarán la información de los empleados de la compañía de videojuegos.

“Nintendo decidió no pagar, así que exigimos que TinyPulse pague o se filtrarán todos los datos, incluidos los mensajes privados de los empleados de Nintendo, y no todos los empleados están contentos, se lo podemos asegurar. Los mensajes privados dejarán de ser privados si TinyPulse no llega a un acuerdo con nosotros”, afirmaron los atacantes.

Hackers no se rinden y exigen un pago para no liberar la información de los empleados de Nintendo

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