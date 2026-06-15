La industria de los videojuegos se ha convertido en uno de los blancos favoritos de los cibercriminales. Los hackers no sólo tienen en la mira a los jugadores, sino también a las grandes empresas como Nintendo. Un reporte reciente asegura que la compañía japonesa sufrió otro hackeo que concluyó en el robo de información delicada.

De acuerdo con los detalles, el hacker SHADOWBYT3$ se adjudicó un nuevo ataque a Nintendo y presumió el robo de casi 1 GB de datos, que obtuvo gracias a una vulnerabilidad en una plataforma de recursos humanos que usan los encargados de Switch 2.

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Hacker se adjudica ataque y robo de información a Nintendo

Durante los últimos años, Nintendo ha sido víctima de diversos hackeos. Algunos fueron incidentes menores que no comprometieron información importante de la empresas ni de sus jugadores. Sin embargo, algunos ataques sí han resultado en la revelación de datos confidenciales.

Actualmente, Nintendo no ha confirmado el ataque que se adjudica el hacker SHADOWBYT3$ pero, de ser cierto, la empresa deberá tomar precauciones, pues hay información importante en riesgo. De acuerdo con TechNadu, el atacante publicó un comunicado para explicar cómo vulneró los sistema de la empresa y detallar la información que robó.

Supuestamente, SHADOWBYT3$ burló la seguridad de Nintendo y robó 859 MB de información de TINYpulse, software de gestión de recursos humanos. De esta forma, el fin de semana obtuvo datos de diversos empleados de la empresa, como nombres y correos electrónicos.

El hacker también tuvo acceso a encuestas, reportes, información bancaria, varios tipos de formularios y registros relacionados con la gestión de personal. SHADOWBYT3$ exige un pago de $2 millones de dólares como rescate de la información. De no recibirlos, entonces la hará públicas o la venderá al mejor postor.

Atacante amenaza con vender o liberar los datos de empleados de Nintendo

Como lo comentamos, Nintendo no ha confirmado el ataque ni el robo de información. Todo indica que el hackeo sólo implica información de sus empleados, así que sus jugadores y usuarios de Switch 2 no deberían estar preocupados, al menos no por ahora.

Tendremos que esperar a que Nintendo comparta un comunicado donde confirme o desmienta el reporte. Te mantendremos informado al respecto con todos los detalles que surjan en los próximos días.

Crimson Collective hackeó a Nintendo el año pasado

A finales del año pasado, Nintendo fue noticia por una situación similar. Crimson Collective, grupo que robó información de Red Hat y ha hecho múltiples ataques a servicios en la nube, se adjudicó un ataque a los dueños de Super Mario Bros.

Los hackers presumieron tener información sobre nuevos juegos, copias de seguridad, herramientas de de desarrollo y archivos administrativos. Por supuesto, también amenazaron con hacer pública la información en caso de no recibir un pago como rescate.

Estos casos recientes se suman a una larga lista de ataques contra Nintendo, que está encabezada por el famoso gigaleak, que fue una filtración masiva con información confidencial de la era del Nintendo 64, GameCube y Wii.

Parece que el más reciente hackeo a Nintendo no afectó a sus jugadores

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Nintendo.

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