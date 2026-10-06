Nintendo acaba de llamar la atención de los fans con un movimiento que, aunque puede parecer rutinario, inevitablemente despierta preguntas. ¿A que nos referimos? A que la compañía renovó recientemente las marcas de varios de sus juegos de sagas importantes como Metroid.

Por supuesto, esto rápidamente puede llevar a pensar que Nintendo está preparando nuevas entregas, remakes o algún otro proyecto. Pero antes de emocionarnos demasiado, hay un detalle importante: renovar una marca no significa necesariamente que exista un nuevo juego en desarrollo.

Nintendo mantiene vivas varias de sus marcas

La lista incluye Metroid Prime: Federation Force, un spin-off que llegó a Nintendo 3DS en 2016. El título apostó por una experiencia de acción cooperativa para hasta 4 jugadores y se ambientó en el universo de Metroid Prime, aunque Samus Aran no fue la protagonista y su lanzamiento generó opiniones divididas entre los fans.

También aparece Metroid Prime: Blast Ball, un juego competitivo que originalmente formó parte de Federation Force. Su propuesta mezclaba elementos deportivos con la estética de la franquicia y permitía enfrentamientos entre equipos.

Un juego que muchos fans quieren recordar

Otro nombre interesante es Ever Oasis, un querido RPG de Nintendo 3DS desarrollado por Grezzo (sí, el estudio conocido por su trabajo en varios proyectos de The Legend of Zelda). El juego nos ponía al frente de un oasis que debíamos desarrollar mientras explorábamos mazmorras y enfrentábamos enemigos.

Su renovación resulta especialmente llamativa porque Ever Oasis es una de esas propiedades de Nintendo que no han recibido una secuela, a pesar del cariño que le tiene la comunidad.

Finalmente tenemos Tokyo Mirage Sessions FE, el peculiar RPG que combinó personajes y conceptos de Fire Emblem con elementos de la serie Shin Megami Tensei. Originalmente llegó a Wii U y posteriormente recibió una versión para Nintendo Switch bajo el nombre Tokyo Mirage Sessions #FE Encore.

El juego se ganó una buena base de seguidores gracias a su particular mezcla de combates por turnos, música, idols japoneses y personajes inspirados en ambas franquicias. Por eso, una eventual secuela sería una noticia enorme para un sector de la comunidad.

¿Nintendo prepara algo con estos juegos?

Aunque la lista puede hacer volar la imaginación, no hay confirmación de que Nintendo esté desarrollando nuevas entregas de ninguno de estos títulos. La renovación de marcas puede formar parte de las acciones normales de una compañía para mantener protegidas sus propiedades intelectuales.

Aun así, resulta inevitable preguntarse si alguno de estos nombres podría regresar algún día, especialmente ahora que Nintendo ha demostrado interés en recuperar juegos y franquicias de generaciones anteriores.

¿Cuál de estos títulos te gustaría ver regresar con una nueva entrega? ¿Crees que Nintendo podría estar preparando alguna sorpresa relacionada con ellos? Cuéntanos en los comentarios.

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