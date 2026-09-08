Septiembre avanza a toda velocidad y los jugadores japoneses continúan dejando claro cuáles son los videojuegos que esperan con mayor emoción. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló pocos cambios en los primeros lugares de su popular ranking.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, esta lista permite conocer qué franquicias están generando mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 19 y el 25 de agosto. Los resultados dejaron nuevamente un empate, pues Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 colocaron 5 juegos cada una dentro del Top 10.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. La lista incluye varias franquicias importantes y demuestra que ambas consolas mantienen una fuerte presencia entre el público nipón.

Estos son los juegos más deseados del momento:

[Switch 2] Pokémon Winds / Waves [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave [PS5] Persona 6 [Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [PS5] Persona 5 Revival [PS5] Grand Theft Auto 6 [PS5] Final Fantasy VII Revelation [PS5] Onimusha: Way of the Sword [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World

Pokémon sigue en la cima y Fire Emblem mantiene su impulso

Como pudiste observar, el primer lugar volvió a ser para Pokémon Winds/Waves, los próximos juegos principales de la popular franquicia de monstruos de bolsillo. Ambos títulos llegarán a Nintendo Switch 2 en 2027, aunque todavía no cuentan con una fecha exacta de lanzamiento.

Por otro lado, el segundo puesto fue para Fire Emblem: Fortune’s Weave. La nueva entrega de estrategia de Nintendo llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre, por lo que los jugadores japoneses ya cuentan los días para disfrutarla.

Finalmente, el tercer puesto fue para Persona 6, el próximo capítulo principal de la franquicia de ATLUS. El juego está confirmado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero todavía no tiene una fecha de lanzamiento anunciada.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Qué título te gustaría ver subir posiciones la próxima semana? Cuéntanos en los comentarios.

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