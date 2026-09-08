Pokémon Champions apuesta directamente por los combates competitivos entre jugadores, pero una parte de la comunidad esperaba encontrar opciones similares a las de Pokémon Stadium. La mala noticia es que, por ahora, esa posibilidad parece bastante lejana.

En una entrevista con VGC, Masaaki Hoshino, director de Pokémon Champions, habló sobre el futuro del título y la posibilidad de incorporar modos para un jugador que puedan disfrutarse sin conexión.

El PvP seguirá siendo la prioridad

Hoshino explicó que añadir demasiadas opciones para un jugador podría terminar afectando uno de los elementos principales de Pokémon Champions: sus combates PvP.

De acuerdo con el director, los modos individuales podrían provocar que algunos usuarios se alejen de las partidas competitivas. Esto tendría un efecto directo en los tiempos de espera para encontrar rivales:

“Si empiezas a añadir muchos modos para un jugador, eso aleja a la gente del PvP”, explicó Hoshino.

Por esta razón, el equipo quiere concentrarse en fortalecer la experiencia competitiva mientras cada vez más jugadores participan en ella.

¿Habrá contenido al estilo de Pokémon Stadium en algún momento?

La respuesta de Hoshino deja abierta una pequeña posibilidad, aunque actualmente Pokémon Champions no parece tener planes para recibir modos individuales similares a Pokémon Stadium:

“Por el momento, probablemente no añadiremos modos adicionales similares a Pokémon Stadium”, confirmó el director.

Aun así, algunos jugadores podrían echar de menos actividades para disfrutar sin depender de otros usuarios, pero, por ahora, Hoshino asegura que su prioridad es el PvP.

Esto significa que quienes esperaban una experiencia más cercana a Pokémon Stadium tendrán que esperar, al menos hasta que el equipo considere que existe espacio para ampliar la propuesta.

¿Te gustaría que Pokémon Champions recibiera un modo individual al estilo de Pokémon Stadium? ¿Qué actividades offline te gustaría encontrar en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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