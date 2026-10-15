Los amantes de los juegos retro tienen nuevas opciones para disfrutar en sus consolas híbridas. Nintendo amplió el catálogo de Game Boy Advance – Nintendo Classics con 3 títulos que ya están disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

La actualización acaba de llegar e incluye propuestas muy diferentes entre sí: un juego de crianza de monstruos, una aventura de acción con mecánicas de precisión y un título de disparos que pone a prueba las habilidades de supervivencia.

Lo mejor es que uno de ellos también representa una oportunidad para descubrir una entrega que permaneció exclusiva de Japón durante más de 2 décadas.

3 clásicos de Game Boy Advance llegan a Nintendo Switch Online

El primer juego es Monster Rancher Advance, un simulador de crianza de 2001 en el que los jugadores deben entrenar monstruos y poner a prueba sus habilidades en combates. La aventura comienza cuando el protagonista llega a la isla de Age para compartir sus conocimientos como criador. Una de sus características más llamativas es la posibilidad de generar criaturas a partir de palabras introducidas por el jugador, por lo que experimentar con diferentes términos permite descubrir nuevos monstruos.

El segundo es Kururin Paradise, un juego de acción de 2002, secuela de Kuru Kuru Kururin, que destaca por una mecánica simple, pero muy desafiante: controlar a Kururin mientras gira una barra llamada Helirin para llegar a la meta sin chocar contra paredes u obstáculos. Su llegada resulta especialmente interesante porque el título nunca había recibido un lanzamiento fuera de Japón.

Y el tercero es Metal Slug Advance, que debutó en 2004 con una propuesta de acción y disparos. La historia sigue a Walter y Tyra, 2 aspirantes a integrantes de la unidad especial Peregrine Falcons que deben superar un entrenamiento en una isla remota con equipo limitado. Lo que comienza como una prueba de supervivencia pronto se complica con la aparición de embarcaciones sospechosas, que convierten el ejercicio en una misión mucho más peligrosa.

¿Cómo jugar los clásicos de Game Boy Advance?

Los 3 títulos están disponibles en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 mediante la aplicación Game Boy Advance – Nintendo Classics.

Para acceder a ellos es necesario contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, que incluye el catálogo de juegos clásicos de esta portátil.

¿Ya conocías estos 3 juegos de Game Boy Advance o aprovecharás la actualización para descubrirlos? ¿Cuál te gustaría jugar primero? Cuéntanos en los comentarios.

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