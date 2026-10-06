Nintendo podría tener más sorpresas preparadas para los próximos días. Mientras la comunidad sigue pendiente de los anuncios que la compañía podría hacer antes de terminar el año, un conocido insider asegura que habría otra presentación en camino y tendría un formato bastante particular.

Por ahora, es importante tomar esta información con cautela, pues Nintendo no ha confirmado ningún evento nuevo. El rumor proviene de Nash Weedle, quien compartió algunos detalles sobre una posible presentación que combinaría 2 de los formatos que la compañía utiliza para mostrar juegos de otros desarrolladores.

¿Un nuevo Direct estaría en camino?

De acuerdo con el insider, Nintendo estaría preparando un evento que reuniría un Partner Showcase y un Indie World. Esto significaría que la presentación estaría enfocada principalmente en juegos de compañías third party y propuestas independientes.

No sería la primera vez que Nintendo apuesta por juntar ambos formatos. La compañía ya ha realizado presentaciones que combinan anuncios de socios y juegos independientes, por lo que el supuesto formato no sería completamente nuevo.

La posibilidad resulta especialmente interesante debido a la cantidad de rumores y especulaciones que han circulado recientemente después del Nintendo Direct de septiembre. Según Weedle, pese a todo lo que se ha hablado durante las últimas semanas, todavía quedarían muchos anuncios por realizar.

Los indies y juegos third party serían los protagonistas

Si la información termina siendo cierta, los jugadores podrían esperar una presentación centrada en mostrar proyectos de estudios externos, sobre todo de juegos que ya están disponibles en otras consolas, pero que podrían tener su versión para la híbrida.

Esto también abriría la puerta a que juegos independientes que todavía no tienen fecha para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 reciban novedades.

Por ahora, no hay una fecha, horario o duración confirmados para esta supuesta presentación. Tampoco se sabe qué juegos podrían formar parte de ella, así que cualquier lista de posibles anuncios sería pura especulación.

Habrá que esperar para descubrir si Nintendo realmente prepara este Partner Showcase + Indie World conjunto o si el rumor termina quedándose en eso.

¿Te gustaría que Nintendo hiciera una presentación de este tipo pronto? ¿Qué juego third party o indie te gustaría ver anunciado? Cuéntanos en los comentarios.

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