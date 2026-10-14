Cada vez falta menos para que los jugadores puedan disfrutar una nueva aventura deportiva en Nintendo Switch 2. Mientras se acerca su estreno, un detalle relacionado con su versión digital llamó la atención y podría alegrar a quienes prefieren comprar sus juegos directamente desde la tienda de la consola.

Además de las actividades que ofrecerá Nintendo Switch Sports Resort, hay un cambio que vale la pena conocer para los que cuidan el espacio de la plataforma.

La descarga será más pequeña de lo esperado

La buena noticia es para quienes planean comprar Nintendo Switch Sports Resort en formato digital. De acuerdo con información detectada en la base de datos de la Nintendo Store, el tamaño del archivo de la versión 1.0.0 pasó de una estimación de 16 GB a un total de 9.83 GB.

Esto representa una reducción de 6.17 GB, una diferencia importante para quienes tienen varios juegos instalados en su Nintendo Switch 2 y quieren evitar quedarse sin espacio.

Aunque el tamaño publicado corresponde a la versión 1.0.0, conviene recordar que los datos de la tienda pueden cambiar antes del lanzamiento o con futuras actualizaciones. Por ahora, la cifra de 9.83 GB es una referencia más favorable para quienes consideran adquirirlo en digital.

¿Qué ofrecerá esta nueva entrega deportiva?

Nintendo Switch Sports Resort llevará a los jugadores a la Isla Wuhu, donde podrán disfrutar 12 disciplinas deportivas, entre ellas tenis, boliche, baloncesto, golf, box, tiro con arco y nuevas actividades como el skate y la guerra de pulgares (sí, ese que se vio en el meme coquetón de Yoshiaki Koizumi). El juego también permitirá recorrer la isla mediante actividades que aprovechan los controles de movimiento de los Joy-Con 2.

Nintendo tiene previsto lanzar el juego el 22 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch 2.

La reducción del tamaño estimado es una buena noticia para quienes esperan disfrutarlo sin dedicar tanto espacio de almacenamiento a la descarga y vaya que es una noticia que nos alegra a muchos.

¿Planeas comprar Nintendo Switch Sports Resort en digital o prefieres tenerlo en físico? ¿Qué deporte te gustaría probar primero? Cuéntanos en los comentarios.

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