La vida, en todo sentido, cambia con momentos importantes en los que se toman decisiones trascendentales. La historia de las figuras que destacan en un sector o industria pudo ser diferente de haber o no aceptado una oferta.

¿Te imaginas a Phil Spencer como director general de Activision Blizzard King? No, porque será recordado como el Tío Phil, jefe de XBOX. Sin embargo, esto pudo ser diferente y en otra línea del tiempo fue él quien llevó a Call of Duty a la cima.

Esto según Bobby Kotick, quien contó una anécdota sobre uno de los directivos más importantes en la historia de los videojuegos.

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Phil Spencer era objetivo de Activision, pero una oferta evitó que llegara a la compañía

Durante una entrevista en el canal de Kleiner Perkins (vía Insider-Gaming) Bobby Kotick, el infame exdirector general de Activision, reveló que uno de los colegas con los que siempre quiso trabajar fue Phil Spencer.

El directivo mencionó que hace casi 10 años, tuvo contacto con él para que trabajara en Activision y casi acepta la oferta. Sin embargo, Kotick señaló que de forma inesperada todo cambió.

Phil Spencer se comunicó y le informó que acababa de recibir una invitación para ser jefe de XBOX. Esto sucedió en medio de la debacle de la marca en la era de XBOX One. Spencer le dijo a Kotick que ese era “el trabajo de sus sueños”, así que el jefe de Activision no insistió.

Phil Spencer y Bobby Kotick en una entrevista tras el anuncio de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft - Imagen: CNBC

Kotick pensaba en Phil Spencer como su sucesor

Posteriormente, Bobby Kotick aseguró que cuando consideró a Phil Spencer para hacerse cargo de uno de los negocios de Activision, lo hizo pensando en que en algún momento fuera su sucesor:

“Estaba dispuesto a contratarlo para que probablemente fuera mi sucesor. Lo conocía, realmente era él tipo, y pensé que sería un buen líder para el negocio de cara al futuro".

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