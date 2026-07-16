Los entusiastas del gaming sabrán muy bien que, a principios de julio, Sony confirmó sus planes de abandonar el formato físico a partir de 2028. Hablamos de uno de los eventos más significativos en la historia reciente, pues tiene el potencial de cambiar la forma en que los jugadores compran y consumen sus videojuegos favoritos.

Múltiples organismos internacionales expresaron su preocupación por posibles prácticas monopólicas y daño a la preservación. También hubo movimiento en México al respecto, y la noticia llegó a los principales medios de comunicación de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo gracias a un reporte original de Level Up.

Video relacionado: Entrevista a Iraís Reyes sobre el impuesto a videojuegos en México

La denuncia mexicana en contra de PlayStation ya es noticia internacional gracias a Level Up

Level Up tuvo acceso a un comunicado en el que se dio a conocer que legisladores mexicanos del partido Movimiento Ciudadano planean presentar una denuncia formal en contra de Sony, compañía responsable de PlayStation, por posibles prácticas monopólicas.

El informe original puntualiza que la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio con el objetivo de que se investigue a Sony Interactive Entertainment ante la posibilidad de que exista un monopolio tras el inminente fin del formato físico.

La noticia se publicó en premisa el pasado 10 de julio de 2026 en LevelUp.com, lo que permitió que cientos de lectores latinoamericanos se enteraran sobre el tema. La nota, que presenta información oficial y veraz, resultó de gran interés principalmente para los jugadores de México.

Nuestro reporte, que también se compartió en inglés para maximizar su alcance, llamó la atención entre el público internacional, pues se utilizó como fuente para artículos que se publicaron en los principales medios de comunicación en todo el mundo: desde IGN y Eurogamer hasta GameRant y Destructoid.

Los portales anteriores y muchos otros, como GTABoom, Notebookcheck, Gadgetreview, Gameranx y Push Square, citaron directamente la información que se compartió inicialmente por Level Up el pasado 10 de julio, lo que permitió que miles de lectores de habla inglesa y otros idiomas se enteraran sobre la denuncia formal que presentarán los legisladores mexicanos en contra de Sony/PlayStation.

IGN, Eurogamer y más medios internacionales compartieron el reporte original de Level Up

Level Up presenta información oportuna y relevante a los jugadores de todo el mundo

El reporte de Level Up sirvió como base para la realización de artículos en algunos de los medios más importantes del mundo. De igual forma, y a medida que aumenta el número de personas que se informan mediante redes sociales y foros, nuestro informe se popularizó en X (anteriormente conocido como Twitter), Reddit, ResetEra, Facebook y NeoGAF.

La publicación del usuario General_Dig_31 en el subreddit r/Games se viralizó, con más de 2000 votos positivos y más de 500 comentarios. La comunidad, que se enteró sobre lo que ocurre en México gracias a la nota publicada en premisa en LevelUp.com, brindaron su opinión sobre un tema que también resulta relevante para el público internacional.

“Una parte de mí espera que Sony se de cuenta lento y gradualmente del error que comete y que el pánico se apodere de ella”, se lee el comentario con más likes en el post de Reddit.

La noticia también dio la vuelta al mundo gracias a X, donde usuarios compartieron y citaron el reporte de Level Up. Además de las cuentas oficiales de IGN y otros medios, perfiles independientes, como Pirat_Nation y RinoTheBouncer, hicieron referencia al informe original de Level Up.

Usuarios y personalidades de las redes sociales compartieron el informe de Level Up en relación con la denuncia mexicana en contra de PlayStation

Este caso de éxito reafirma el alcance y la relevancia de Level Up como uno de los principales medios especializados en videojuegos y entretenimiento en México, el resto de Latinoamérica y el mercado internacional. Además, deja en evidencia la fortaleza de su propuesta editorial, que abarca tanto la creación de contenido audiovisual para YouTube y otras plataformas digitales como la publicación de artículos y noticias originales en nuestro sitio web.

Sigue informado aquí, en Level Up.

Video relacionado: Diputada de Movimiento Ciudadanos responde sobre el impuesto a videojuegos