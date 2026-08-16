Pese a ser gran partidario del contenido hecho con inteligencia artificial (IA), SHIFT UP se ha convertido en una de las compañías de videojuegos con más rápido crecimiento y ritmo de desarrollo; de hecho, ya está trabajando en más franquicias que todavía no anuncia.

SHIFT UP se fundó en 2013 y desde entonces ha creado 4 IP: Destiny Child, GODDESS OF VICTORY: NIKKE, Stellar Blade y Project Spirits. Actualmente, la compañía tiene en desarrollo constante las últimas 3 franquicias, pero acaba de revelar que ya está planeando más.

SHIFT UP trabaja en más IP completamente nuevas

Stellar Blade apenas debutó en 2024 y la secuela, Stellar Blade: BLOOD RAIN, ya está en desarrollo. Al ser un juego como servicio, NIKKE ha estado en desarrollo desde antes de su estreno a finales de 2022, y, aunque su revelación formal está pendiente, Project Spirits ya está en desarrollo también.

Además de estos 3 juegos, SHIFT UP tiene un título más en incubación, tal como lo dio a conocer a través de su más reciente reunión con inversionistas.

En el evento, la compañía fue cuestionada sobre la contratación de nuevo personal en torno a un nuevo juego y no se contuvo con su respuesta, ya que mencionó que además de hacer crecer sus franquicias existentes se encuentra desarrollando “nuevas IP” que todavía no anuncia.

“Seguiremos invirtiendo en desarrollo y en la diversificación de nuestra alineación de proyectos; estos reclutamientos tienen también como objetivo conformar nuestra próxima línea de crecimiento, y los detalles se comunicarán a su debido tiempo, teniendo en cuenta la fase de desarrollo”, expresó SHIFT UP.

¿Cuándo SHIFT UP revelará Project Spirits?

En el documento, la empresa surcoreana habló de lo bien que fue recibido el primer trailer de Stellar Blade: BLOOD RAIN en Summer Game Fest 2026 y como podrá alcanzar a su base de jugadores más fácilmente y mejorar los resultados previos ahora que ella misma se encargará de la publicación del juego.

Por otro lado, reiteró que Project Spirits, su próximo juego como servicio cross-platform de universo con temática de “fantasía oriental”, continúa con una revelación agendada para la segunda mitad de 2026, por lo que en menos de 5 meses deberíamos conocer más sobre este ambicioso proyecto.

En cuanto a NIKKE, su más reciente evento acaba de comenzar y tiene como invitados a algunos personajes de Persona, gracias a una colaboración que no dejó muy contento a los fans.

SHIFT UP pronto compartirá noticias de Project Spirits (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

¿Qué te parecen los planes de SHIFT UP?, ¿qué clase de proyecto te gustaría que desarrollara? Cuéntanos en los comentarios.

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