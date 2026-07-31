Stellar Blade: Blood Rain generó una gran expectativa tras su presentación oficial de este verano, así que es normal que los fanáticos estén emocionados y esperen con ansias cualquier actualización oficial que permita conocer más sobre la narrativa y jugabilidad. El título reapareció, pero en esta ocasión se ganó al instante el rechazo de la comunidad.

El material en cuestión se publicó en los canales oficiales de SHIFT UP y obtuvo miles de visualizaciones en cuestión de horas. Y aunque el video permite ver más de Evie, la nueva y bella protagonista de la secuela, ni siquiera los seguidores más fieles y devotos de la franquicia pudieron defenderlo.

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Stellar Blade: Blood Rain decepciona a los fans con su video musical hecho con IA

El estudio surcoreano compartió el primer avance oficial de la nueva entrega de la serie durante el evento del Summer Game Fest 2026. El trailer permite ver a la nueva protagonista y ofrece un vistazo detallado a la nueva ciudad que posiblemente fungirá como el escenario principal de la aventura.

Tal como sucedió con el juego anterior, gran parte de la conversación en torno a Stellar Blade: Blood Rain giró alrededor del diseño estilizado de Evie, el nuevo personaje que sustituirá a EVE. Y aunque pudimos ver algunas secuencias con gameplay, las novedades en el sistema de combate aún son desconocidas.

Debido a que aún hay muchas preguntas sin respuesta, los fanáticos están ansiosos por obtener nueva información. Quizás por eso mismo resultó muy decepcionante para la comunidad descubrir que la nueva actualización compartida por SHIFT UP es un espantoso video musical generado completamente con inteligencia artificial.

El video de casi 4 minutos permite ver a Evie cantar y bailar el tema musical Wanna be in LOVE, que acompañó parte del trailer original de Stellar Blade: Blood Rain. Tanto la protagonista como los ambientes están hechos con IA, algo que los realizadores del contenido ni siquiera intentan ocultar.

En la descripción oficial en YouTube, se indica que el material tiene “sonido o imágenes que se alteraron o se generaron desde 0” con IA. Esa advertencia es inútil, pues resulta evidente que el contenido fue hecho con inteligencia artificial al observar las inconsistencias en el rostro de la protagonista y otros errores visuales.

Al final del video musical de Stellar Blade: Blood Rain se muestran algunas tomas detrás de escena en las que aparece un falso equipo de producción que lleva camisetas de SHIFT UP y que interactúa directamente con el personaje del videojuego. Incluso en otro momento es posible ver un llavero con el logo de K-Pop Demon Hunters sin razón aparente.

El video musical de Stellar Blade 2 muestra tomas de tipo Behind the Scenes con un equipo de producción totalmente falso

Director de SHIFT UP es un gran defensor de la inteligencia artificial generativa

La reacción de la comunidad fue contundente, y los fans no ocultaron su descontento. “Creo que tienen presupuesto suficiente para animar un videoclip en lugar de usar IA”, dijo una persona molesta. “Esto es una auténtica vergüenza y una deshonra para el arte”, señaló otra. “Es una pena que usen IA en lugar de contratar artistas para animarlos”, comentó uno más.

Aunque decepcionante, la existencia de este video musical para Stellar Blade 2 está lejos de ser una sorpresa. Al final, es posible observar el logotipo del equipo de SHIFT UP dedicado que se dedica a la inteligencia artificial. En efecto, el estudio surcoreano apuesta de lleno por ese tipo de tecnologías generativas que permiten crear contenidos.

Previamente, Kim Hyung-Tae, director de la compañía, se mostró como un firme defensor de la IA y, a principios de este año, afirmó que usar esas herramientas es fundamental para que los desarrolladores de países más pequeños tengan la oportunidad de competir con los estudios provenientes de Estados Unidos, China y otras regiones.

“Nosotros dedicamos alrededor de 150 personas a un solo juego, pero China invierte entre 1000 y 2000. Nos falta la capacidad para competir, tanto en términos de calidad como de volumen de contenido”, comentó el creativo.

Kim Hyung-Tae, quien también está muy involucrado en la producción de Stellar Blade: Blood Rain, desestimó la idea de que la IA provocará pérdida de empleos; de hecho, señala que esas tecnologías aumentarán el valor de los desarrolladores y artistas al permitir que “una persona pueda realizar el trabajo de 100”.

El director promocionó el controversial y horrible video musical y pidió la opinión de la comunidad. Los fanáticos no se callaron: “En este punto, asumiré que Blood Rain va a incluir un uso intensivo de IA. Si su objetivo es que no compremos más de sus juegos, entonces hacen un gran trabajo”.

Esta no es la primera controversia que enfrenta el juego. Tras la presentación oficial, algunos fans criticaron el aspecto de la nueva protagonista y solicitaron el regreso de EVE. El director salió a la defensa del personaje, y afirmó que tendrá muchos trajes adicionales que cumplirán con las expectativas.

Stellar Blade: Blood Rain decepcionó a los fans con su video musical generado con inteligencia artificial

Además, y en temás que están más relacionados con esta polémica, algunos jugadores acusaron a SHIFT UP de, precisamente, usar IA generativa en el primer avance oficial de Stellar Blade: Blood Rain.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Stellar Blade: Blood Rain sigue sin fecha de lanzamiento. Podrás leer más noticias relacionadas con él si visitan esta página.

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