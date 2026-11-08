Pese a tener 30 años sobre sus espaldas, One Piece nunca deja de sorprender y se las arregla para mantener frescas las cosas con eventos inesperados y batallas épicas. El último capítulo presenta la que parece ser la nueva transformación de Luffy: el Gear 6, que sería clave para vencer al poderoso villano Nerona Imu.

El manga de Eiichiro Oda se encuentra en uno de sus puntos más emocionantes, pues el arco de Elbaph está en su clímax y poco a poco nos acercamos a su conclusión. Pero claro, el camino a la victoria será muy complicado debido a que el misterioso Rey Imu empezó a mover las fichas y demostrar su enorme superioridad en combate.

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Luffy desbloquea el Gear 6 en el capítulo 1198 del manga

Al igual que Goku y otros protagonistas de anime, Monkey D. Luffy cuenta con un amplio repertorio de transformaciones que, naturalmente, lo hacen más poderoso en combate. Se creía que la forma Gear 5, que debutó hace más de 4 años en el número 17 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha, sería el pináculo del protagonista.

El Gear 5 le otorgó al aspirante al Rey de los Piratas una apariencia completamente blanca y un cuerpo muy elástico. Más importante aún, esta evolución abrió las puertas a las fantasías de Nika, lo que básicamente le permite desafiar las leyes de la realidad. Esta variante fue suficiente para derrotar a Kaido en el arco del País de Wano de One Piece.

Parecía que Luffy había alcanzado su máximo potencial, pero ya quedó claro que una vez más deberá superar sus propios límites si desea hacerle frente al poderoso Nerona Imu. En el capítulo 1198 del manga, que se estrenó el 8 de noviembre, el protagonista obtuvo una nueva transformación que, según especulan los fans, podría ser el Gear 6.

Anteriormente, Monkey D. Luffy y Loki unieron fuerzas y lograron hacer retroceder a Imu, pero la enorme capacidad de recuperación del villano lo hizo más fuerte que la dupla. El antagonista es ahora más poderoso que nunca, lo que pone en una situación complicada a los héroes.

Si bien los últimos capítulos se enfocaron principalmente en las batallas personales de Zoro y Sanji, la aguja también empieza a moverse en otros lados del conflicto. A lo largo del arco de Elbaph, quedó más que claro que Imu, el Rey del Mundo, tiene múltiples transformaciones para fortalecerse durante la batalla.

En el episodio 1198 de One Piece, el villano adopta una forma gigante, que hace que sea incluso más grande que Loki. Luffy huyó sin motivo aparente, pero después se nos revela que su Fruta del Diablo despertó un poder sin precedentes en su interior.

Luffy aparece con su nueva transformación en el capítulo 1198 del manga oficial One Piece

Mientras Luffy se vuelve más fuerte, One Piece se tomará una pausa

Posteriormente, se nos muestra que el protagonista adquiere una apariencia oscura y particularmente siniestra, pues su aspecto cambia de forma significativa. Ahora, el héroe tiene una gran nariz, colmillos afilados y cola. También emite sonidos animales, e incluso empieza a atacar con mordidas, algo poco habitual para él.

El más reciente capítulo del manga parece indicar que Luffy finalmente superó el poder del Gear 5 estándar. Si bien aún no tiene nombre oficial, la comunidad ya bautizó esta nueva forma como el Gear 6. Vale la pena destacar que esta transformación es mucho más impredecible y caótica que cualquier otra evolución del personaje.

Está por verse si el protagonista logra controlar ese poder, el cual podría ser clave para finalmente derrotar a Nerona Imu. Por ahora, los primeros paneles de esta forma parecen sentar las bases para la transformación definitiva de la Fruta del Diablo.

Los fanáticos deberán ser pacientes, pues el manga oficial de One Piece se tomará de nueva cuenta una pausa. De acuerdo con información oficial de la plataforma Manga Plus de Shueisha, el episodio 1199 se estrenará el próximo 22 de noviembre de 2026.

El capítulo 1198 del manga de One Piece ya está disponible, y permitió ver a Nerona Imu, Loki y Luffy

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