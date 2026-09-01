Los juegos como servicio se caracterizan por recibir actualizaciones y cambios constantes que, en teoría, mejoran la experiencia. Ubisoft intentó incursionar en este mercado por bastante tiempo, y la mayoría de sus proyectos pasaron sin pena ni gloria. Eso sí, uno de sus pocos títulos que logró construir una comunidad fiel perderá soporte muy pronto en 2 plataformas.

Hay que aclarar que los servidores seguirán activos en todas las consolas y PC; sin embargo, el videojuego multijugador se volverá injugable en un dispositivo portátil y en algunas computadoras debido a la implementación de un nuevo sistema de seguridad que debutará junto a la renovación de los modos Ranked.

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For Honor será totalmente injugable en Steam Deck y PC con este sistema operativo

Los jugadores que ya unieron los puntos sabrán a la perfección que nos referimos a For Honor, el popular y querido videojuego de peleas que debutó originalmente en febrero de 2017. Nos acercamos poco a poco a su 10.° aniversario, y Ubisoft ya prepara sorpresas muy interesantes.

A través de una publicación en su blog oficial, la compañía francesa compartió detalles adicionales sobre Ranked Dominion, el nuevo modo competitivo que ofrecerá partidas clasificatorias. La Temporada 0 de esta nueva etapa comenzará a mediados de este mes.

El anuncio es muy emocionante, pero entre líneas se esconde una mala noticia que seguramente sacará canas verdes a un pequeño pero significativo sector de la comunidad. De forma descrita, Ubisoft informó que For Honor perderá soporte en todos los dispositivos con Linux.

Esto quiere decir que el título de acción enfocado en combates cuerpo a cuerpo será totalmente injugable en plataformas con SteamOS, incluido el Steam Deck.

La compañía informó que, con la meta de garantizar un entorno competitivo justo para los jugadores, el equipo implementará medidas adicionales de seguridad. En consecuencia, eliminarán For Honor de las plataformas Linux para crear un ecosistema seguro para la comunidad, ya que fueron incapaces de implementar una protección eficaz en dicho sistema operativo.

Esto significa que el videojuego multijugador ya no estará disponible en Steam Deck ni en PC con Linux a partir del 10 de septiembre de 2026. Si bien esta revelación cayó como balde de agua fría a los fanáticos, los desarrolladores prometieron que investigarán diferentes maneras de mejorar su sistema antitrampas, e incluso dejaron caer la posibilidad de relanzar el juego en dichas plataformas en un futuro.

For Honor perderá soporte en Steam Deck y PC con sistemas operativos Linux

For Honor prepara grandes novedades para los fanáticos del modo Ranked

En este momento, es imposible determinar cuántas personas se verán afectadas por esta decisión. Según datos de SteamDB, For Honor mantiene una comunidad muy saludable en la plataforma de Valve, y es capaz de alcanzar picos máximos de hasta 5000 jugadores concurrentes con bastante regularidad.

Sin embargo, no existe un desglose que permita saber cuántas personas disfrutan el título de Ubisoft en Steam Deck o en un PC con sistema operativo Linux. Al considerar que el juego ya tiene casi 10 años de historia, es fácil suponer que la mayoría de los usuarios que lo disfrutan en la actualidad son fanáticos acérrimos.

Al margen de esta nota decepcionante, la compañía francesa prepara grandes novedades para los jugadores que disfrutan los modos más competitivos. La Temporada 0 de Ranked Dominion y Ranked Duel arrancarán oficialmente el próximo 10 de septiembre. Este lanzamiento marca el inicio del modo clasificatorio.

En esta nueva era, los desarrolladores podrán recopilar comentarios de los jugadores y realizar los ajustes pertinentes. Además, prometen que la experiencia competitiva evolucionará con el tiempo. Los jugadores que participen en estas partidas obtendrán conjuntos de armaduras y armas exclusivas.

De acuerdo con Ubisoft, For Honor ahora tendrá 7 rangos en sus modos Ranked: bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro y gran maestro, cada uno con 5 divisiones. La compañía confirmó que el cross-play estará activado en las partidas competitivas, lo que explica por qué fue necesario prescindir de Steam Deck y demás sistemas con Linux.

For Honor revitalizará sus modos ranked

Pero cuéntanos, ¿serás uno de los jugadores afectados? Déjanos leerte en los comentarios.

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