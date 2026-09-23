Obsidian Entertainment, uno de los estudios más reconocidos por sus RPG, ahora reportará directamente a Bethesda como parte de los últimos cambios dentro de Xbox. La decisión encendió las alarmas entre los fans, especialmente porque ambas compañías ya trabajan en un nuevo proyecto de Fallout y existen reportes sobre la cancelación de otros juegos del estudio que lleva más de una década lanzando propuestas originales.

Ante las dudas, Jill Braff, presidenta de Bethesda, envió un mensaje interno en el que prometió que Obsidian conservará su identidad creativa. Sin embargo, el anuncio llega en un momento complicado para el equipo, que durante años ha construido su reputación con franquicias propias y propuestas alejadas de las series más conocidas de Bethesda.

El memo fue obtenido por Aftermath y señala que el movimiento representa principalmente un cambio en la estructura de reportes de la compañía.

“La identidad creativa y las fortalezas que hacen distintivo a Obsidian permanecerán en el núcleo de su estudio y su trabajo”, afirmó Braff.

La directiva también confirmó que Feargus Urquhart, director general de Obsidian, y su equipo de liderazgo seguirán dirigiendo el estudio, aunque ahora reportarán directamente a ella.

Obsidian trabajará bajo Bethesda mientras avanza un nuevo Fallout

El cambio no implica que Bethesda Game Studios vaya a controlar todas las actividades de Obsidian. Según el mensaje filtrado, Bethesda Game Studios continuará al frente de la franquicia Fallout, mientras que Obsidian mantendrá su propio equipo de dirección.

Aun así, la relación entre ambas compañías será cada vez más cercana. Este año se confirmó que ambos estudios colaboran en un nuevo proyecto de Fallout, 16 años después de trabajar juntos en el aclamado Fallout: New Vegas.

“Juntos, los equipos aprovecharán su relación de muchos años y el trabajo inicial que ya está en marcha en un nuevo proyecto de Fallout”, explicó Braff.

La presidenta de Bethesda añadió que la nueva estructura forma parte de un modelo centrado en franquicias, con el objetivo de mantener claras las responsabilidades de cada estudio y propiedad.

¿El nuevo modelo de Xbox pone en riesgo la libertad creativa de Obsidian?

Aunque Bethesda asegura que Obsidian mantendrá su esencia, el contexto explica por qué el cambio provocó preocupación.

Durante los últimos años, Obsidian trabajó en proyectos originales como The Outer Worlds, Grounded y Pentiment. Además, el estudio regresó al universo de Pillars of Eternity con Avowed, una propuesta que representaba otra oportunidad para desarrollar su propia visión del RPG.

No obstante, reportes previos indicaron que Microsoft habría cancelado Avowed 2 y redirigido parte del trabajo de Obsidian hacia un nuevo juego de Fallout. También surgieron informes sobre despidos que habrían afectado a una parte importante del equipo.

Por si fuera poco, la llegada de Obsidian a la estructura de Bethesda ocurre mientras otras compañías de la industria han sido criticadas por convertir a sus estudios internos en equipos de apoyo para sus franquicias más rentables.

Uno de los comentarios más llamativos llegó de Michael “Cromwelp” Douse, responsable editorial de Baldur’s Gate 3, quien expresó su preocupación por el hecho de que un estudio con independencia creativa pase a trabajar bajo otra compañía.

I can't imagine what it must feel like to have independent agency and then, suddenly enough, find yourself working *under* a competitor. I can't imagine that feels great. https://t.co/vHgDBqUgw1 — Very AFK (@Cromwelp) September 22, 2026

Bethesda promete una cosa, pero el futuro de Obsidian todavía es incierto

Así pues, el comunicado filtrado no confirma que Obsidian vaya a convertirse exclusivamente en un estudio dedicado a Fallout, ni anuncia el abandono definitivo de sus propias franquicias como Grounded o The Outer Worlds. Lo que sí establece es que la compañía tendrá una nueva línea de reporte y que su colaboración con Bethesda será más estrecha.

Por ahora, la promesa es que Obsidian conservará su identidad. La verdadera prueba llegará cuando se conozcan sus próximos proyectos y se pueda comprobar cuánto espacio tendrá el estudio para crear nuevas experiencias frente a las exigencias de las grandes franquicias. Estaremos pendientes y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

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