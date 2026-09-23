XBOX atraviesa por un proceso de reestructuración, y tan solo esta semana se confirmó el despido de más de 200 trabajadores. En este contexto es difícil emocionarse, pero parece que la compañía intentará cambiar el tono de la conversación con el lanzamiento de una de las funciones más esperadas por los fans: el logro Mítico.

Aunque Microsoft inventó y popularizó el sistema de logros en la generación del XBOX 360, fue Sony el que lo llevó al siguiente nivel al implementar el trofeo de Platino, que se desbloquea de forma automática al completar el resto de retos y desafíos de un juego.

Bien dicen que más vale tarde que nunca, pues la compañía liderada por Asha Sharma escuchó las peticiones de la comunidad y por fin prepararía el lanzamiento de su propio Platino. El estreno parece inminente, y una reciente filtración reveló detalles inéditos.

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XBOX por fin tendría su propio Platino, y así funcionaría el logro Mítico

A mediados de agosto, Asha Sharma sugirió que la marca tendría su propio equivalente al trofeo de Platino. En aquel momento no compartió más información, pero indicó que el equipo “trabaja en algo para finales de este año”. Parece que esos planes continúan, pues ya conocemos más detalles sobre lo que la empresa tiene entre manos.

La semana pasada, una filtración permitió conocer los primeros detalles del logro Mítico, el equivalente a la recompensa máxima que se puede obtener en los ecosistemas de PlayStation. Dicha función apareció disponible para algunos miembros del programa XBOX Insider.

Ahora, un reporte de TrueAchievements profundiza en esta nueva característica que, según informes, debutará más pronto que tarde. El artículo destaca el reciente descubrimiento del usuario Klobrille, quien descubrió que el icono y el sonido del logro Mítico se filtraron en la app de XBOX. Se trata de una insignia verde muy bonita.

Una fuente familiarizada con el asunto señala que dicho logro se desbloqueará automáticamente al completar todos los desafíos del juego base. Esto significa que es innecesario desbloquear los logros que se lanzaron después mediante actualizaciones y paquetes de contenido descargable.

Un dato interesante es que los nuevos logros Míticos no otorgarán Gamerscore, por lo que son un simple emblema que permitirá a los jugadores de XBOX presumir sus hazañas con la comunidad. El reporte señala que la nueva función incorpora una animación inédita que se mostrará al desbloquear el último logro de la lista.

Se espera que esta nueva característica se implemente próximamente, pero una buena noticia es que los logros míticos se otorgarán de forma retroactiva. Esto significa que los jugadores recibirán la insignia en los juegos que ya completaron en su totalidad.

XBOX por fin tiene su propio trofeo de Platino de PlayStation: el logro Mítico

XBOX renovará su sistema de logros con mejoras y cambios

De acuerdo con la filtración, el recuento total de Míticos se mostrará en el perfil del jugador, lo que facilitará su visibilidad. Sí, esa novedad será del agrado de quienes gustan presumir todos sus logros.

De igual forma, Microsoft lanzará una actualización que permitirá que sea más sencillo darle seguimiento al progreso de los nuevos logros Míticos. La fuente señala que también habrá un filtro independiente en todas las páginas de logros, además de que se implementaría un nuevo rastreador que mostrará los retos que faltan para desbloquear la recompensa máxima.

Tales opciones permitirán ocultar los logros que no son necesarios para obtener el logro Mítico, es decir, los desafíos de actualizaciones y DLC. Después de que debute esta función, la ficha de los juegos que ya tengan el logro Mítico se adornarán con una estrella y un borde verde.

Finalmente, el sistema de logros se renovará. La fuente señala que el historial de juegos por fin mostrará el Gamerscore total, el número de logros que ya están desbloqueados y otras estadísticas. Se desconoce cuándo debutarán estas novedades, pero se espera que lleguen en las próximas semanas.

Eso sí, es un misterio si esta actualización se lanzará primero para los miembros del programa XBOX Insider o si se incorporará de forma general para todos los jugadores.

Los jugadores de XBOX podrán filtrar los logros Míticos en el historial de juegos

Pero cuéntanos, ¿te agrada el concepto detrás del logro Mítico? ¿Crees que es un buen equivalente al trofeo de Platino? Déjanos leerte en los comentarios.

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