LO QUE DEBES SABER:

Inversionistas cuestionan a CD Projekt RED para que compare las ambiciones de The Witcher 4 con el impacto de GTA 6

Michał Nowakowski, codirector ejecutivo del estudio, aseguró que el desarrollo de The Witcher 4 seguirá su propio camino, con el objetivo de lograr un salto tecnológico importante respecto a The Witcher 3 , sin dejarse influenciar por Rockstar Games

El éxito de GTA 6 está elevando las expectativas para los juegos de mundo abierto, pero CD Projekt RED mantiene sus propios objetivos para la próxima entrega de su franquicia

Grand Theft Auto VI es un monstruo de mercado y uno de los éxitos más grandes en la historia de los videojuegos. No se esperaba que fuera diferente, pero tampoco que sea un estándar. Sin embargo, hay quien no lo entiende y amenaza con poner presión en proyectos que antes no la tenían.

Como los grandes de la historia, GTA 6 es un caso particular que involucra distintos factores, pero eso no evita que los inversionistas de la industria del gaming comiencen a hacer preguntas y comparaciones con la reciente obra de Rockstar Games, tal como sucedió con CD Projekt RED y The Witcher 4.

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Inversionistas de CDPR quieren saber si The Witcher 4 será tan genial como GTA 6

Aunque parece una locura, hay quienes piensan que el éxito de GTA 6 se puede replicar y que es la meta a la que deben apuntar los proyectos AAA más ambiciosos. Hablamos de los inversionistas que en años recientes aumentaron su presencia en las compañías de la industria.

En la reciente reunión con socios de CD Projekt RED, inversionistas preguntaron a la empresa cómo se compara su próximo lanzamiento, The Witcher 4, con la nueva obra de Rockstar Games.

Al respecto, Michał Nowakowski, codirector ejecutivo de CDPR, respondió y especificó que están concentrados en su juego de rol y aventura, no en lo que haga Rockstar:

“En primer lugar, esta es una reunión sobre nosotros, no sobre Rockstar, pero entiendo la conexión aquí. No voy a hacer una reseña profunda y exhaustiva de GTA V frente a GTA 6, pero claro, hemos visto el juego y hemos visto las diferencias.

Creemos que habrá un salto comparable entre The Witcher 3 y The Witcher 4. Han pasado 11 años. Estamos trabajando en The Witcher 4 para que sea significativamente más atractivo y mejorado en prácticamente todos los aspectos posibles del juego. Así que sí, pueden esperar que hagamos un salto mucho mayor entre The Witcher 3 y The Witcher 4″.

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GTA 6 es un éxito monumental, pero no saca de su enfoque al desarrollo de The Witcher 4

Posteriormente, Michał Nowakowski aseguró a los socios que si bien Grand Theft Auto VI es una obra muy influyente en la industria de los videojuegos, no impactó en el desarrollo de la nueva entrega de The Witcher.

Al respecto, señaló que los planes de concepto y desarrollo no se han visto modificados por lo que hace Rockstar Games con su franquicia, por lo que seguirán su propio camino.

El salto de calidad que se generó con GTA 6 parece haber puesto en aprietos a todos los proyectos que apuestan por un mundo abierto. Recientemente, el director de Cyberpunk 2, otro título de CDPR, bromeó con la idea de cancelar el juego tras ver el avance tecnológico, de diseño y demás elementos que logró Rockstar Games e incluso aseguró que la depresión apareció en los desarrolladores tras ver el juego.

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