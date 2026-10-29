Al margen de las polémicas relacionadas con cierres de estudios, cancelaciones de proyectos y despidos, no cabe duda de que 2026 ha sido un año excelente para los videojuegos en términos de buenos lanzamientos. El ritmo no se detiene, y esta semana debutó uno de los títulos más esperados por los fanáticos: Phantom Blade Zero.

El videojuego desarrollado por el estudio chino S-Game generó muchas expectativas en su presentación inicial en 2023 gracias a su estilo inspirado en las obras Wuxia. Los avances que llegaron en los últimos meses elevaron el entusiasmo de la comunidad, y afortunadamente la espera terminó.

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Phantom Blade Zero debuta con más de 700,000 jugadores concurrentes en PC

Tras una larga espera, el videojuego de acción desarrollado en China se lanzó oficialmente el jueves 29 de octubre de 2026. El estreno se produjo pocos días después de que las primeras reseñas salieran a la luz, lo que ciertamente contribuyó a que la emoción de los jugadores aumentara de cara al debut.

Y sí, ese entusiasmo se reflejó de inmediato en los primeros datos públicos. Phantom Blade Zero debutó con el pie derecho y consiguió un récord histórico de 723,876 usuarios concurrentes en Steam. Si bien esa cifra disminuyó en las últimas horas, aún mantiene una comunidad muy saludable.

El título de S-Game posee 216,215 jugadores simultáneos al momento de la publicación de este artículo, lo que demuestra que aún es muy popular y que las personas que lo jugaron decidieron continuar con su sesión. Esto es impresionante al considerar que el debut fue el jueves, así que es probable que el pico máximo aumente en el fin de semana.

Actualmente, Phantom Blade Zero es el quinto título más jugado de Steam, sólo por detrás de AION 2, PUBG: Battlegrounds, Dota 2 y Counter-Strike 2.

En definitiva, estamos ante un lanzamiento histórico. El videojuego protagonizado por Soul posee una puntuación promedio de 88 en Metacritic, lo que fue suficiente para convertirse en el videojuego de China mejor calificado de todos los tiempos, por encima de Genshin Impact y Black Myth: Wukong.

Eso sí, Phantom Blade Zero quedó muy por detrás del popular juego desarrollado por Game Science. Black Myth: Wukong debutó en 2024 con un récord de más de 2.4 millones de jugadores concurrentes en Steam, la cifra más alta para cualquier videojuego single-player. También es el segundo título más popular de la plataforma, sólo por detrás de PUBG.

Phantom Blade Zero consigue más de 700,000 jugadores concurrentes en PC durante su día de lanzamiento

Phantom Blade Zero habría sido un enorme éxito comercial

Los datos preliminares de Steam demuestran que Phantom Blade Zero fue muy popular en PC, lo que pinta un escenario favorable para este nuevo estreno AAA. Lo anterior es logro al considerar que el juego también está disponible en PlayStation 5, que seguramente también atrajo a miles de jugadores durante el lanzamiento.

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Sony no revela el número de usuarios que están conectados al mismo tiempo en un título en particular, así que es difícil saber si la versión para PS5 fue igual o más popular que el port para Steam. Aun así, es fácil asumir que los fanáticos de la consola de Sony recibieron este estreno con los brazos abiertos.

Según el analista Rhys Elliott de la firma Alinea Analytics, Phantom Blade Zero vendió más de 1 millón de unidades durante su fase de preventa en todo el mundo, una cifra que contempla las copias de PlayStation y PC. Es un buen inicio, sobre todo al considerar que es una franquicia totalmente original.

Aun así, recomendamos tomar este dato con pinzas y esperar hasta que S-Game comparta información oficial que arroje luz sobre el rendimiento comercial de este proyecto. De igual forma, aún está por verse si logrará superar a Black Myth: Wukong, que ya vendió más de 30 millones de copias.

Phantom Blade Zero tiene un largo trecho por recorrer si quiere superar el número de jugadores y las ventas de Black Myth: Wukong

Pero cuéntanos, ¿ya jugaste el título de S-Game ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Phantom Blade Zero en esta página.

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