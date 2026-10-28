Marvel’s Wolverine tuvo una recepción mixta y cumplió a medias, pero aún así es un proyecto muy importante para PlayStation e Insomniac Games. Varias filtraciones apuntan a que la aventura Logan es sólo el principio de algo más grande, pues las compañías estarían trabajando en un juego de los X-Men.

El proyecto aún no ha sido confirmado oficialmente, pero sabemos de su existencia gracias a varios documentos que salieron a la luz tras un hackeo a Insomniac Games. Ahora, el estudio publicó varias vacantes que podrían estar relacionadas con el ambicioso proyecto.

De acuerdo con las ofertas laborales, el juego de los X-Men sería más ambicioso y mejoraría un criticado aspecto de Marvel’s Wolverine, con el objetivo convertirse en uno de los juegos más ambiciosos de Insomniac Games.

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Vacantes de Insomniac Games dan posibles pistas sobre el juego de los X-Men

Marvel ya trabaja en el esperado regreso cinematográfico de los X-Men, por lo que no es descabellado pensar que habrá un nuevo videojuego de la franquicia. Por supuesto, Insomniac Games es uno de los estudios más indicados para desarrollar el proyecto, luego de su trabajo en Marvel’s Wolverine y Marvel’s Spider-Man.

De acuerdo con los documentos filtrados, el rumoreado juego de los X-Men está planeado para algún momento de 2030, y llegaría después de Marvel’s Spider-Man 3, título que supuestamente estará listo para 2028. Insomniac Games acaba de publicar varias vacantes laborales que, en teoría, ofrecerían detalle de alguno de estos proyectos.

Todo sugiere que están relacionadas con X-Men, pues hay un detalle que ha llamado bastante la atención. El estudio de PlayStation busca un diseñador que se encargue del combate, el desplazamiento, la cámara, los personajes y los controles de un nuevo proyecto que tiene en sus manos.

La vacante explica que el elegido para dicho trabajo se hará cargo del “diseño y la ejecución de 1 o más personajes jugables”. Esto hace creer a muchos que hace referencia al rumoreado título de los X-Men, franquicia protagonizada por un grupo de superhéroes, entre los que se encuentra Cíclope, Tormenta, Bestia, Gambito, Jean Grey, Rogue, Charles Xavier y el mismo Wolverine.

El juego de los X-Men podría tener varios personajes jugables

Esto podría ser una señal de que el juego de los X-Men tendría a varios personajes jugables, a diferencia de Marvel’s Wolverine. El título de Logan recibió críticas por no tener a más personajes jugables en su campaña, luego de que, al parecer, Insomniac Games cancelara escenas donde íbamos a controlar a Jean Grey.

“La persona que ocupe este puesto liderará la visión creativa, el diseño de jugabilidad y la calidad de ejecución de los nuevos personajes jugables. El trabajo requerirá implementación técnica práctica y ajustes para la creación de prototipos, iteraciones y pulido, así como liderazgo creativo y definición de la visión para los personajes jugables”, dice la vacante del estudio.

Ahora bien, la realidad es que en ningún lugar de la vacante se menciona el nombre del proyecto en cuestión. Sin embargo, muchos creen que es más probable que se refiera al juego de los X-Men que a Marvel’s Spider-Man 3. Las vacantes también revelan que el supuesto título de los X-Men tendrá minijefes, peleas contra jefes de gran escala y enemigos con inteligencia artificial avanzada.

El futuro de Spider-Man en los videojuegos

Es un hecho que Marvel’s Spider-Man 3 llegará tarde o temprano, pues se ha convertido en una de las franquicias más rentables de Insomniac Games y PlayStation. Supuestamente, el título ya está en desarrollo y sería el próximo juego del estudio. Estaría agendado para 2028, así que podría ser un título intergeneracional.

Además, algunas fuentes aseguran que el juego enfocado en Venom sigue en pie y no ha sido cancelado como muchos creen. Rumores afirmaron que Insomniac Games decidió frenar el desarrollo del proyecto luego de la muerte de Tony Todd, reconocido actor que le daba vida al personaje.

Por ahora, el estudio de PlayStation sigue trabajando en silencio y no ha confirmado cuál será su próximo lanzamiento. Con suerte, en 2027 hablará sobre el futuro de Spider-Man en los videojuegos.

Próximos juegos de Spider-Man también ya estarían en desarrollo

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