La saga Persona, que originalmente nació como un spin-off de Shin Megami Tensei, se ha convertido en la carta ganadora de Atlus y también, en una de las franquicias más importantes al hablar de JRPG. Por esta razón, Persona 4 Golden, fue elegido para tener el mismo tratamiento de Persona 3 Reload, un remake con mejoras y cambios importantes.

Persona 4 Revival anunció su fecha de lanzamiento en el marco del Xbox Games Showcase 2026 y esto será el próximo 18 de febrero de 2027. En el video mostrado pudimos ver un avance del juego con unos detalles interesantes, por ejemplo, las nuevas voces de los protagonistas. Esto ha provocado reacciones divididas en internet, como es el caso de Erin Fitzgerald, actriz que dio vida a Chie Satonaka en Persona 4 Golden, quien dijo lamentar no formar parte del elenco de voces para el remake.

Chie se despide de los fans de Persona 4 Golden

A veces simplemente hay que aceptarlo, dejar ir y vivir con ello. Estas palabras resumen lo que expresó Erin Fitzgerald, en sus redes sociales al reflexionar sobre la situación. Si bien parece que la actriz estaba al tanto del remake desde hace tiempo, Erin lamentó no ser convocada para Persona 4 Revival.

“Estoy bien, chat. Solo estoy pasando por un momento de profunda tristeza. Todo en la vida es transitorio, celebro pasar por esta experiencia y estoy agradecida de vivirla plenamente. Gracias por compartir este viaje conmigo. Yukiko, te amaré por siempre. Yosuke, vamos por una hamburguesa. Chie fuera.” Expresó Erin Fitzgerald a través de la plataforma BlueSky.

Parece que ningún integrante del equipo de investigación estará de vuelta

Esto era de esperarse, ya que Atlus tomó la decisión de cambiar las voces del reparto original para Persona 3 Reload. Por esta razón, era muy probable que para su siguiente juego tomaran acciones similares.

Es importante mencionar que Atlus no ha confirmado quiénes tomarán los roles de los personajes principales, pero es muy probable que ningún actor regrese en esta entrega. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Crees que es importante mantener a los actores originales del Persona 4 Golden? No olvides contarnos en los comentarios.

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