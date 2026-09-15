Persona 6 sí tendrá edición física en Nintendo Switch 2, pero hay un detalle que preocupa a los fansPor Dan Villalobos el
SEGA confirmó que el esperado RPG también llegará en formato físico a la consola de Nintendo, aunque todo apunta a que habrá una condición
La espera por Persona 6 sigue creciendo y cada nuevo detalle sobre el proyecto llama la atención. Ahora, SEGA confirmó una noticia que seguramente alegrará a quienes todavía prefieren comprar sus juegos en formato físico. Eso sí, hay un pequeño detalle que podría hacer que algunos jugadores estén poco emocionados.
De acuerdo con información compartida recientemente, Persona 6 tendrá edición física tanto para Nintendo Switch 2 como para PlayStation 5. La confirmación llega después de que SEGA incluyera ambas versiones dentro de sus planes para el esperado lanzamiento.
A primera vista, esto parece una excelente noticia para los jugadores de Nintendo Switch 2. Después de todo, el formato físico sigue siendo importante para una parte de la comunidad, especialmente cuando se trata de un lanzamiento tan esperado, como el próximo título de la saga de ATLUS.
El problema está en qué entiende SEGA por “edición física”.
Persona 6 podría seguir los pasos de Persona 3 Reload
SEGA considera que las Game-Key Cards son lanzamientos físicos. Este formato incluye una tarjeta dentro de la caja, pero el juego completo debe descargarse desde Internet antes de poder jugarlo.
Esto ya ocurrió con Persona 3 Reload en Nintendo Switch 2, cuya versión física utiliza precisamente una Game-Key Card. Por esa razón, todo apunta a que Persona 6 podría seguir el mismo camino.
Por ahora, SEGA no ha especificado qué tipo de tarjeta utilizará la versión física de Persona 6 para Nintendo Switch 2, así que todavía falta una confirmación más concreta.
La situación seguramente generará opiniones divididas. Para algunos jugadores, tener una caja y una tarjeta física será suficiente. Para otros, una edición que requiere descargar prácticamente todo el juego pierde buena parte del atractivo de comprarlo físicamente.
¿Te gustaría que Persona 6 tuviera un cartucho con el juego completo? ¿Comprarías su edición física aunque fuera una Game-Key Card? Cuéntanos en los comentarios.
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